Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 4
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PRVE UTAKMICE

Moro, Lovren i Kovačević igrali u Europskoj ligi, Ivanušec i Jedvaj nisu ulazili

CALCIO - UEFA Europa League - Bologna FC vs Celtic FC
Gianluca Ricci/IPA Sport / ipa-agency.net
VL
Autor
Hina
19.02.2026.
u 23:21

Stuttgart, Bologna, Nottingham Forest, Celte Vigo, Crvena zvezda i Genk su gostujućim pobjedama napravili veliki korak prema plasmanu u osminu finala. Jedini domaći sastav koji je ostvario pobjedu bio je Ludogorec, dok su Panathinaikos i Viktorija remizirali.

Prve utakmice play-offa Europske lige obilježili su gostujući sastavi upisavši čak šest pobjeda, dok je jedini domaćin koji je slavio u osam odigranih utakmica bio Ludogorec.

Stuttgart, Bologna, Nottingham Forest, Celte Vigo, Crvena zvezda i Genk su gostujućim pobjedama napravili veliki korak prema plasmanu u osminu finala. Jedini domaći sastav koji je ostvario pobjedu bio je Ludogorec, dok su Panathinaikos i Viktorija remizirali.

Stuttgart je u Glasgowu uvjerljivo porazio Celtic sa 4-1.

Gosti su poveli u 15. minuti golom Bilala El Khannoussa, izjednačio je Benjamin Nygren šest minuta kasnije, no marokanski veznjak je svojim drugom golom na utakmici vratio Stuttgart u prednost u 28. minuti. U nastavku susreta njemački bundesligaš je zabio još dva gola, a strijelci su bili Jamie Leweling (57) i Tiago Tomas (90+3).

Nottingham Forest je u Istanbulu deklasirao Fenerbahče sa 3-0. Engleski premierligaš je projurio kroz Istanbulu. Murillo je doveo Forest u vodstvo u 21. minuti, a Igor Jesus je u 43. minuti "podebljao" prednost engleskog sastava. Pobjedu gostiju potvrdio je Morgan Gibbs-White u 50. minuti.

Genk je u Zagrebu sa 3-1 bio bolji od Dinama. Gosti su poveli u 15. minuti golom Bryana Heynena. Samo šest minuta kasnije bilo je 2-0, a strijelac je bio Zakarija El Ouahdi. Dion Drena Beljo je vratio nadu domaćinu smanjivši u 44. minuti, no u posljednjim trenucima susreta El Ouahdi je pogodio za velikih 3-1.

Celta je u Solunu slavila sa 2-1 protiv PAOK-a.

Španjolci su poveli u 34. minuti golom Iaga Aspasa, a 43. minuti je Williot Swedberg povećao prednost Celte. Nadu turskom sastavu vratio je Alexander Jeremejeff u 77. minuti.

Dejan Lovren je igrao cijeli susret za PAOK, dok Luka Ivanišec nije nastupio.

Uspješna je bila i Bologna koja je u Norveškoj pobijedila Brann sa 1-0. Gol odluke je zabio Santiago Castro u devetoj minuti. Nikola Moro je za goste igrao do 75. minute.

Crvena zvezda je u Francuskoj šokirala Lille slavivši sa 1-0, a strijelac je bio Tebo Uchenna (45+1).

Jedinu domaću pobjedu ostvario je Ludogorec porazivši Ferencvaroš sa 2-1.

Kwadwo Duah (23) i Son (67) su zabili za domaćine, a Yusuf Bambidele (27) za goste. Franko Kovačević je za mađarski sastav igrao do 75. minute.

Panathinaikos i Viktorija Plzen su odigrali 2-2.

Denis Višinsky je doveo Viktoriju do prednosti u 11. minuti, izjednačio je Andreas Tetteh nakon pola sata susreta, da bi isti igrač u 61. minutio doveo Pao do prednosti. Ipak u 80. minuti je Cheick Souare postavio konačnih 2-2. Tin Jedvaj nije nastupio za grčki sastav.

Uzvratni susreti su 26. veljače.
Ključne riječi
nogomet Europska liga

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Dinamo i Genk u utakmici doigravanja osmine finala UEFA Europske lige
Premium sadržaj
7
KOMENTAR UTAKMICE

Dinamo je brojnim greškama živcirao svoje navijače, očito da ima problema protiv ovakvih momčadi

Svakako treba veseliti prolazak kroz ligašku fazu i na tome plavima treba čestitati, to im je i bio nekakav europski cilj. U toj prvoj utakmici s Genkom poraženi su, ali ne trebaju se predavati, mogu se samo nadati da će za tjedan dana imati svoj nešto bolji dan, a Genk slabiji. No, sigurno je da će plavima trebati još vremena i uigravanja za veće europske rezultate

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!