Šveđani nakon debakla u kvalifikacijama zaposlili novog izbornika

Švedsku nogometnu reprezentaciju, koja je na dnu svoje kvalifikacijske skupine za SP 2026., preuzeo je bivši trener West Hama Graham Potter (50).

Nogometni savez Švedske objavio je u ponedjeljak da je s Potterom potpisan ugovor do kraja kvalifikacija te za potencijalne dodatne kvalifikacije za SP. Ako se Švedska uspije plasirati na SP automatski će mu biti produžen ugovor.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Nakon četiri kola kvalifikacijske skupine B Švedska je na posljednjem mjestu s jednim bodom. Vodeća je Švicarska s 10 bodova, Kosovo ima 7, a Slovenija 3 boda. U posljednjem kvalifikacijskom susretu Švedska je sredinom listopada kod kuće izgubila od Kosova 0-1 i nakon toga je danski stručnjak Jon Dahl Tomasson dobio otkaz.

Prvoplasirane momčadi iz europskih kvalifikacija idu direktno na SP, a u dodatne kvalifikacije idu drugoplasirane reprezentacije i još četiri ekipe koje su bile najbolje u svojim skupinama posljednjeg izdanja Lige nacija. Švedsku do kraja kvalifikacija očekuju još dvije utakmice, 15. studenoga gostuje kod Švicarske, a tri dana kasnije dočekuje Sloveniju i teoretski još može do drugog mjesta. No, puno je realnija opcija da u dodatne kvalifikacije uđe kao pobjednica svoje skupine Lige nacija.

VEZANI ČLANCI:

"Počašćen sam i inspiriran ovim pozivom. Švedska ima fantastične igrače koji svakog tjedna pružaju odlične partije u najboljim ligama. Moj posao je da stvorim uvjete da reprezentacija odigra na najvišoj razini i plasira se na Svjetsko prvenstvo", izjavio je Potter.

Engleski trener je sedam godina vodio švedski Ostersund (2011-2018), a potom je bio na kormilu Swansea Cityja (2018/19) i Brightona (2019-2022). No, na posljednja dva trenerska posla zadržao se je vrlo kratko zbog loših rezultata. U Chelseaju je izdržao sedam mjeseci, a od siječnja do kraja rujna ove godine vodio je West Ham.