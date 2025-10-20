Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 120
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
BIVŠI TRENER CHELSEAJA

Šveđani nakon debakla u kvalifikacijama zaposlili novog izbornika

FILE PHOTO: Premier League - West Ham United v Crystal Palace
John Sibley/REUTERS
VL
Autor
Hina
20.10.2025.
u 13:54

Švedsku do kraja kvalifikacija očekuju još dvije utakmice, 15. studenoga gostuje kod Švicarske, a tri dana kasnije dočekuje Sloveniju i teoretski još može do drugog mjesta

Švedsku nogometnu reprezentaciju, koja je na dnu svoje kvalifikacijske skupine za SP 2026., preuzeo je bivši trener West Hama Graham Potter (50).    

Nogometni savez Švedske objavio je u ponedjeljak da je s Potterom potpisan ugovor do kraja kvalifikacija te za potencijalne dodatne kvalifikacije za SP. Ako se Švedska uspije plasirati na SP automatski će mu biti produžen ugovor. 

Nakon četiri kola kvalifikacijske skupine B Švedska je na posljednjem mjestu s jednim bodom. Vodeća je Švicarska s 10 bodova, Kosovo ima 7, a Slovenija 3 boda. U posljednjem kvalifikacijskom susretu Švedska je sredinom listopada kod kuće izgubila od Kosova 0-1 i nakon toga je danski stručnjak Jon Dahl Tomasson dobio otkaz.

Prvoplasirane momčadi iz europskih kvalifikacija idu direktno na SP, a u dodatne kvalifikacije idu drugoplasirane reprezentacije i još četiri ekipe koje su bile najbolje u svojim skupinama posljednjeg izdanja Lige nacija. Švedsku do kraja kvalifikacija očekuju još dvije utakmice, 15. studenoga gostuje kod Švicarske, a tri dana kasnije dočekuje Sloveniju i teoretski još može do drugog mjesta. No, puno je realnija opcija da u dodatne kvalifikacije uđe kao pobjednica svoje skupine Lige nacija. 

VEZANI ČLANCI: 

"Počašćen sam i inspiriran ovim pozivom. Švedska ima fantastične igrače koji svakog tjedna pružaju odlične partije u najboljim ligama. Moj posao je da stvorim uvjete da reprezentacija odigra na najvišoj razini i plasira se na Svjetsko prvenstvo", izjavio je Potter.

Engleski trener je sedam godina vodio švedski Ostersund (2011-2018), a potom je bio na kormilu Swansea Cityja (2018/19) i Brightona (2019-2022). No, na posljednja dva trenerska posla zadržao se je vrlo kratko zbog loših rezultata. U Chelseaju je izdržao sedam mjeseci, a od siječnja do kraja rujna ove godine vodio je West Ham.

Ključne riječi
izbornik Švedska nogometna reprezentacija graham potter

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još