Dinamo u prvih pola sata nije postojao, a u nastavku bez pravog udarca. Zbog toga će se vjerojatno oprostiti od Europe

Nakon prve utakmice nokaut faze s belgijskim Genkom, Dinamo je napravio veliki korak prema oproštaju od Europske lige. Naime, Genk je u kišnom Maksimiru slavio 3:1 i tako se približio osmini finala Europske lige. Plavi bi za tjedan dana u uzvratu morali napraviti pravo čudo, pobijediti bar s dva pogotka razlike da bi dohvatili produžetke. No, za to će morati odigrati znatno bolju utakmicu od ove u kojoj nisu bili dobri. Genk je pokazao kvalitetu, trkačku, taktičku i svaku drugu na višoj razini od Dinama i zato je teško biti optimist za uzvratni susret.

Dinamo je pokleknuo već u 15. minuti, nakon udarca iz kuta Karetsasa, Heynen je pobjegao Dominguezu te glavom precizno pogodio za vodstvo Genka. Očito Dominguezu ne leže ove europske utakmice, u puno njih je napravio velike pogreške koje su skupo koštale plave. Nije tih 0:1 dugo stajalo na semaforu, belgijska momčad samo šest minuta kasnije povećala je svoju prednost. Uzeli su plavima loptu na sredini i krenuli u kontranapad, prvi pokušaj plavi su blokirali, ali je onda lopta došla do El Ouahdija koji je pogodio suprotni kut.

Bez Belje na uzvratu

A Dinamo? Do 28. minute nije postojao, par puta je došao blizu vratiju Genka, ali nije bio ni blizu ozbiljne prilike. Tek je tada Zajc opalio povratnu loptu, sa 16 metara lopta je fijuknula malo preko vratiju. Ubrzo potom je Hoxha probio bok, no na pet metara od vratiju nije se snašao Beljo. Zbog jednog prekršaja Beljo je dobio žuti karton i njega neće biti u uzvratnom susretu.

Imao je Dinamo priliku nakon prolaska Perez-Vinlöfa, ali Topić nije stigao glavom do te lopte, pa je pokušaj Belje blokiran. Do odmora je još i Livaković morao spašavati svoja vrata da već u prvom dijelu ne bi bio debakl. A nada se plavima ipak pojavila u 44. minuti, krasno je prošao Topić, našao potpuno samog Belju koji je lako poentirao i smanjio na 1:2 i vjeru da će se plavi u poluvremenu presložiti i krenuti po bolji rezultat.

U nastavku je prvi zaprijetio Dinamo, no Stojković nije stigao glavom ‘stisnuti’ loptu. U tom drugom dijelu Genk je Dinamu prepustio loptu, malo se više povukao i tako zgusnutog suparnika plavi su jako teško probijali, na kraju ga ni nisu probili,ali je zato Genk probio njih.

I još bi taj 1:2 poraz davao nekakvu nadu, ali onda je u 90. minuti vjerojatno ta nada ugašena, Genk je stigao do novog pogotka, El Ouahdi je lijepo sve prošao i matirao Livakovića za konačnih 1:3 i veliki korak Genka ka osmini finala, a plavima ostaje samo nada da nešto mogu napraviti u uzvratu, iako će to biti jako teško, belgijska momčad pokazala se kao bolji suparnik.

- Naša je pobjeda zaslužena. Moj je dojam da je Dinamo pokazao puno respekta prema nama. Nakon 0:2 više su riskirali, preuzeli više inicijative. Imaju dobro igrače, znamo kako opasni mogu biti, ali na kraju smo zasluženo slavili i sad se okrećemo novoj utakmici – rekao je s pravom zadovoljni trener Genka Nicky Hayen.

- Naravno da smo vjerovali u sebe i u dijelu utakmice smo pokazali da je moglo drukčije završiti. No, nakon 20 minuta bilo je 0:2, sve se okrenulo na njihov mlin, počeli smo brzati i napravili pogrešku. No, nismo se predali, uspjeli smo smanjiti. U nastavku smo pokušavali i dominirali, ali zadnjih 10 minuta nije bilo dobro pa smo primili treći pogodak i zasluženo su pobijedili i mogu im čestitati - kazao je trener plavih Mario Kovačević.

Bez udarca u nastavku

No, Dinamo je bio bez pravog udarca u drugom poluvremenu?

- Da, bilo je dobrih ubačaja, ali tu nismo bili dobri, oni su se u drugom dijelu povukli, dolazili smo na njihovih 20-30 metara, ali nismo uspjeli. I na kraju smo napravili sve izmjene, a onda u zadnjih deset minuta više nismo ni dominirali. No, vjerujem da možemo nešto napraviti i u uzvratu jer smo i sad pokazali da možemo, ali Genk je svoje prilike iskoristio.

Dinamo ima pet europskih poraza, sa svakim malo jačim suparnikom niste bili konkurentni?

- Nismo bili dobri u prijašnjim utakmicama, ali sada smo bili bolji nego tada. Boli me što smo primili prvi pogodak nakon prekida. Nismo mladi i naivni, iskusni smo, ali Europa ne prašta takve greške. Moramo biti brži, agresivniji, mogli smo i taj drugi pogodak spriječiti.

Dominguez radi pogreške protiv jakih?

- Pogreške se svima događaju, mlad je i popravit će to - zaključio je Kovačević.