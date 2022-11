Kristina Tomić izgubila u borbi za medalju od kasnije svjetske prvakinje

U meksičkoj Guadalajari u ponedjeljak je započelo Svjetsko prvenstvo u tekvondou na kojem nastupa 14 hrvatskih sportaša i sportašica a prva je u borilište izašla bivša europska prvakinja i dvostruka osvajačica svjetske bronce Kristina Tomić.

No, ta je odličja članica zagrebačkog Osvita izborila u kategoriji do 49 kilograma (u kojoj je nastupila i na Olimpijskim igrama) a kako više nije mogla skidati kilograme odlučila je promijeniti težinsku skupinu. Tako je na ovom Prvenstvu nastupila u kategoriji do 57 kilograma i dogurala do borbe za medalju.

A u tom četvrtfinalu, koji je izborila pobijedivši Poljakinju Adamkievwicz (2:1), imala je peh da se namjeri na prvu nositeljicu Luo Zonghsi. A sjajna Kineskinja potom je pobijedila dvostruku olimpijsku pobjednicu Britanku Jade Jones a u finalu i Lo Chia-ling iz Kineskog Tajpeha.

Drugog dana Prvenstva nastupaju čak tri hrvatska aduta - olimpijska pobjednica Matea Jelić (67 kg), prošlogodišnja europska prvakinja Bruna Vuletić (62 kg) i aktualni europski prvak Ivan Šapina (87 kg).