Arena Golden Fight 12 diže ljestvicu: Cibona ponovno domaćin velikog borilačkog eventa

Atmosfera u Ciboni već je poznata kao jedna od najglasnijih i najintenzivnijih u regiji. Tko je barem jednom bio na Arena Golden Fight eventu zna da se ulaznice rasprodaju brzo, a emocije i energija u dvorani stvaraju spektakl koji se ne može doživjeti nigdje drugdje. Organizatori najavljuju produkciju na još višoj razini, neizvjesne borbe, najbolje borce i večer koja će nadmašiti sve dosadašnje evente. Ove godine spektakl se po treći put održava upravo u Ciboni, u samom centru Zagreba, gdje je Arena Golden Fight već stvorio prepoznatljivu atmosferu vrhunskog borilačkog događaja.

Za sada je najavljeno osam borbi, a već prve potvrđene borbe jasno pokazuju da nas čeka jedan od najuzbudljivijih Arena Golden Fight događaja do sada. Organizatori poručuju da je ovo tek početak te da publiku uskoro očekuju i nova velika uparivanja vrhunskih boraca.

U glavnoj borbi večeri publiku čeka pravi sudar titana u apsolutnoj kategoriji. Ivan Bertić, prvak Europe i svijeta, najbolji sportaš grada Zagreba te najbolji borac organizacije u 2025. godini i aktualni prvak kategorije do 91 kg, napada pojas prvaka u apsolutnoj kategoriji. Nasuprot njemu stajat će opasni srpski udarač Željko Zec, borac poznat po brutalnoj snazi i agresivnom stilu koji redovito završava borbe prije kraja. Sudar dva borilačka diva, dva potpuno različita stila i jedan pojas na liniji. Sve upućuje na meč koji bi mogao postati klasik.

Sunaslovna borba večeri donosi još jednu eksploziju. Hrvatski borac Karlo Miškić ulazi u ring protiv srpskog udarača Dušana Radovića, poznatog pod nadimkom “Mećava”. Borba će se održati po pravilima bare knuckle borbe s MMA rukavicama, odnosno Extreme Boxinga. To je disciplina koja ne dopušta taktiziranje i u kojoj svaka sekunda nosi opasnost. Publika može očekivati brutalne razmjene udaraca već od prve sekunde.

Foto: Marko Lopac

Prije njih u zlatni ring Cibone ulazi i jedan od najcjenjenijih hrvatskih kickboksača. Vito Košar, najbolji sportaš grada Zaprešića te svjetski i europski prvak i jedan od najboljih boraca u povijesti hrvatskog kickboxinga, suočit će se s višestrukim svjetskim prvakom i najboljim mađarskim borcem Davidom Szabo Tothom. Mađar je hrvatskoj publici već dobro poznat s Golden Fight 4 eventa kada je, unatoč pobjedi nad hrvatskim borcem koji je tada uskočio kao zamjena za ozlijeđenog Košara, osvojio veliki pljesak prepune Cibone. Ovoga puta gledat ćemo pravi K-1 okršaj dvojice vrhunskih boraca. Ovo je borba koju ljubitelji borilačkog sporta dugo čekaju.

Publiku očekuju i nove izuzetno atraktivne borbe. U ring ulazi Vito Stojčić koji će snage odmjeriti sa srpskim borcem Stefanom Dobrijevićem u meču koji obećava tvrdu i dinamičnu borbu. Još jedan regionalni okršaj donosi dvoboj Luke Rukavine i Saše Vorkapića, susret koji već sada privlači veliku pažnju ljubitelja borilačkih sportova.

Foto: Marko Lopac

Prvih osam najavljenih borbi već sada pokazuju da Arena Golden Fight podiže ljestvicu na novu razinu. Organizatori najavljuju večer s još više adrenalina, snažniju produkciju, atraktivan popratni program i iskustvo koje nadilazi klasični sportski event.

Zato osiguraj svoje mjesto na vrijeme i budi dio borilačkog spektakla Arena Golden Fight 12.

Ulaznice su već u prodaji online putem platforme Eventim.hr kao i na fizičkim Eventim prodajnim mjestima, uključujući Tisak Media, Petrol benzinske postaje, Rockmark / Dirty Old Shop te Eventim ured na adresi Garićgradska 18 u Zagrebu.

Osjeti žar borbe i doživi nezaboravnu borilačku večer uživo. Petak 10.4., Cibona, Zagreb.

Ovaj nezaboravni event donosi glavni sponzor događaja Arena Casino.