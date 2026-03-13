Arena Golden Fight 12 diže ljestvicu: Cibona ponovno domaćin velikog borilačkog eventa

Atmosfera u Ciboni već je poznata kao jedna od najglasnijih i najintenzivnijih u regiji. Tko je barem jednom bio na Arena Golden Fight eventu zna da se ulaznice rasprodaju brzo, a emocije i energija u dvorani stvaraju spektakl koji se ne može doživjeti nigdje drugdje. Organizatori najavljuju produkciju na još višoj razini, neizvjesne borbe, najbolje borce i večer koja će nadmašiti sve dosadašnje evente. Ove godine spektakl se po treći put održava upravo u Ciboni, u samom centru Zagreba, gdje je Arena Golden Fight već stvorio prepoznatljivu atmosferu vrhunskog borilačkog događaja.
Za sada je najavljeno osam borbi, a već prve potvrđene borbe jasno pokazuju da nas čeka jedan od najuzbudljivijih Arena Golden Fight događaja do sada. Organizatori poručuju da je ovo tek početak te da publiku uskoro očekuju i nova velika uparivanja vrhunskih boraca.
U glavnoj borbi večeri publiku čeka pravi sudar titana u apsolutnoj kategoriji. Ivan Bertić, prvak Europe i svijeta, najbolji sportaš grada Zagreba te najbolji borac organizacije u 2025. godini i aktualni prvak kategorije do 91 kg, napada pojas prvaka u apsolutnoj kategoriji. Nasuprot njemu stajat će opasni srpski udarač Željko Zec, borac poznat po brutalnoj snazi i agresivnom stilu koji redovito završava borbe prije kraja. Sudar dva borilačka diva, dva potpuno različita stila i jedan pojas na liniji. Sve upućuje na meč koji bi mogao postati klasik.
Sunaslovna borba večeri donosi još jednu eksploziju. Hrvatski borac Karlo Miškić ulazi u ring protiv srpskog udarača Dušana Radovića, poznatog pod nadimkom “Mećava”. Borba će se održati po pravilima bare knuckle borbe s MMA rukavicama, odnosno Extreme Boxinga. To je disciplina koja ne dopušta taktiziranje i u kojoj svaka sekunda nosi opasnost. Publika može očekivati brutalne razmjene udaraca već od prve sekunde.
Prije njih u zlatni ring Cibone ulazi i jedan od najcjenjenijih hrvatskih kickboksača. Vito Košar, najbolji sportaš grada Zaprešića te svjetski i europski prvak i jedan od najboljih boraca u povijesti hrvatskog kickboxinga, suočit će se s višestrukim svjetskim prvakom i najboljim mađarskim borcem Davidom Szabo Tothom. Mađar je hrvatskoj publici već dobro poznat s Golden Fight 4 eventa kada je, unatoč pobjedi nad hrvatskim borcem koji je tada uskočio kao zamjena za ozlijeđenog Košara, osvojio veliki pljesak prepune Cibone. Ovoga puta gledat ćemo pravi K-1 okršaj dvojice vrhunskih boraca. Ovo je borba koju ljubitelji borilačkog sporta dugo čekaju.
Publiku očekuju i nove izuzetno atraktivne borbe. U ring ulazi Vito Stojčić koji će snage odmjeriti sa srpskim borcem Stefanom Dobrijevićem u meču koji obećava tvrdu i dinamičnu borbu. Još jedan regionalni okršaj donosi dvoboj Luke Rukavine i Saše Vorkapića, susret koji već sada privlači veliku pažnju ljubitelja borilačkih sportova.
Prvih osam najavljenih borbi već sada pokazuju da Arena Golden Fight podiže ljestvicu na novu razinu. Organizatori najavljuju večer s još više adrenalina, snažniju produkciju, atraktivan popratni program i iskustvo koje nadilazi klasični sportski event.
Zato osiguraj svoje mjesto na vrijeme i budi dio borilačkog spektakla Arena Golden Fight 12.
Ulaznice su već u prodaji online putem platforme Eventim.hr kao i na fizičkim Eventim prodajnim mjestima, uključujući Tisak Media, Petrol benzinske postaje, Rockmark / Dirty Old Shop te Eventim ured na adresi Garićgradska 18 u Zagrebu.
Osjeti žar borbe i doživi nezaboravnu borilačku večer uživo. Petak 10.4., Cibona, Zagreb.
Ovaj nezaboravni event donosi glavni sponzor događaja Arena Casino.