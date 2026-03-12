Ima 19 godina, studira u Novom Sadu, a medalje redovito osvaja za Hrvatsku

Prije tri godine je pak postala prvim hrvatskim svjetskim prvakom u ovom starom olimpijskom, zbilo se to u Istanbulu na Svjetskom prvenstvu do 17 godina. Iste godine, Veronika je bila i prvakinja Europe za isti uzrast a u međuvremenu je, prošle godine, osvojila dvije bronce do 23 godine. Svjetsku u Novom Sadu i europsku u Tirani. Uz onu kadetsku europsku broncu iz Rima 2022., Veroniki je ovo šesta mlađeuzrasna medalja s najvećih svjetskih natjecanja.

- U četvrtfinalu je Veronika s 2:1 pobijedila istu onu Poljakinju Jaworsku koja ju je lani pobijedila u borbi za treće mjesto na U-20 Prvenstvu Europe. U polufinalu je, u drugoj rundi, nakon zahvata glave tuširala Bugarku Brasnatovu i sada nas u petak navečer čeka finale protiv dvije godine starije Bjeloruskinje Radzkove. S obzirom na to da je ona pobijedila neke vrhunske hrvačice očito je i sama jako kvalitetna - ispričao nam je Veronikin trener Ivan Lončarić iznendivši nas pomalo s odgovorom na pitanje kakvu će taktiku pripremiti.:

- Nemamo mi posebne taktike. Veronika hrve dosta po osjećaju. Baziramo se na osnovama a Veronika je dosta jaka u svim elementima hrvanja. U nekim prilikama pokušali smo pripremati taktiku pa se nije pokazalo tako uspješnim.

S obzirom na to da će tek ove godine u lipnju napuniti 20 godina, Veronika može i nadalje nastupati u mlađeseniorskoj kategoriji (U-23) no trener najavljuje:

- Može ona to još tri godine no nama je u planu krenut u seniorsko hrvanje od iduće godine jer tada kreće skupljanje bodova za odlazak na Olimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine. Želja nam je izboriti olimpijsku vizu a je li Veronika premlada to ćemo vidjeti. No, u ženskom hrvanju je bilo slučajeva da djevojka sa 19, 20 godina nastupe na Igrama.

Od početka ove godine Veronika i službeno više nije član Slatine, u kojoj je počela hrvati pod vodstvom trenera Marija Petraka, već je registrirana za Podravku u kojoj već godinama trenira a u Koprivnici isti broj godina i stanuje. No, fakultet je upisala u inozemstvu.

- Pričao sam ja s njom o njenim akademskim planovima i na kraju je po nju najpovoljnije ispalo da upiše izvanredni studij farmacije u Novom Sadu jer uz takav režim treninga bilo bi teško redovno studirati. S obzirom na to da je u srednjoj školi, zbog hrvanja, dosta izostajala, znala je što ju čeka u tom smislu u nastavku karijere - ispričao je njen aktualni trener Ivan Lončarić.