NOVA SPORTSKA HEROINA

Ima 19 godina, studira u Novom Sadu, a medalje redovito osvaja za Hrvatsku

Autor
Dražen Brajdić
12.03.2026.
u 22:22

Devetnaestogodišnja Slatinčanka Veronika Vilk (72 kg) još jednom se pokazala jednom od najvećih uzdanica hrvatskog hrvanja. Ovaj put je postala prvom Hrvaticom koja je izborila finale Prvenstva Europe do 23 godine koje se održava u Zrenjaninu

Prije tri godine je pak postala prvim hrvatskim svjetskim prvakom u ovom starom olimpijskom, zbilo se to u Istanbulu na Svjetskom prvenstvu do 17 godina. Iste godine, Veronika je bila i prvakinja Europe za isti uzrast a u međuvremenu je, prošle godine, osvojila dvije bronce do 23 godine. Svjetsku u Novom Sadu i europsku u Tirani. Uz onu kadetsku europsku broncu iz Rima 2022., Veroniki je ovo šesta mlađeuzrasna medalja s najvećih svjetskih natjecanja.

- U četvrtfinalu je Veronika s 2:1 pobijedila istu onu Poljakinju Jaworsku koja ju je lani pobijedila u borbi za treće mjesto na U-20 Prvenstvu Europe. U polufinalu je, u drugoj rundi, nakon zahvata glave tuširala Bugarku Brasnatovu i sada nas u petak navečer čeka finale protiv dvije godine starije Bjeloruskinje Radzkove. S obzirom na to da je ona pobijedila neke vrhunske hrvačice očito je i sama jako kvalitetna - ispričao nam je Veronikin trener Ivan Lončarić iznendivši nas pomalo s odgovorom na pitanje kakvu će taktiku pripremiti.:

- Nemamo mi posebne taktike. Veronika hrve dosta po osjećaju. Baziramo se na osnovama a Veronika je dosta jaka u svim elementima hrvanja. U nekim prilikama pokušali smo pripremati taktiku pa se nije pokazalo tako uspješnim.

S obzirom na to da će tek ove godine u lipnju napuniti 20 godina, Veronika može i nadalje nastupati u mlađeseniorskoj kategoriji (U-23) no trener najavljuje:

- Može ona to još tri godine no nama je u planu krenut u seniorsko hrvanje od iduće godine jer tada kreće skupljanje bodova za odlazak na Olimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine. Želja nam je izboriti olimpijsku vizu a je li Veronika premlada to ćemo vidjeti. No, u ženskom hrvanju je bilo slučajeva da djevojka sa 19, 20 godina nastupe na Igrama.

Od početka ove godine Veronika i službeno više nije član Slatine, u kojoj je počela hrvati pod vodstvom trenera Marija Petraka, već je registrirana za Podravku u kojoj već godinama trenira a u Koprivnici isti broj godina i stanuje. No, fakultet je upisala u inozemstvu.

- Pričao sam ja s njom o njenim akademskim planovima i na kraju je po nju najpovoljnije ispalo da upiše izvanredni studij farmacije u Novom Sadu jer uz takav režim treninga bilo bi teško redovno studirati. S obzirom na to da je u srednjoj školi, zbog hrvanja, dosta izostajala, znala je što ju čeka u tom smislu u nastavku karijere - ispričao je njen aktualni trener Ivan Lončarić.
