Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 152
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CHARLIE KIRK
#DRONOVI U POLJSKOJ
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
PODIGNUTE OPTUŽNICE

Chelsea optužen za 74 kršenja pravila u vezi s agentima i posrednicima, za sve je kriv Abramovič

Premier League - Chelsea v Fulham
HANNAH MCKAY/REUTERS
VL
Autor
Hina
11.09.2025.
u 16:00

"Događaji za koje je Chelsea optužen dogodili su se od 2009. do 2022., no najveći dio optužbi odnosi se na događaje koji su se dogodili između sezona 2010./11. i 2015./16.", navodi se u priopćenju Engleskog nogometnog saveza (FA).

Engleski nogometni savez (FA) u četvrtak je podigao 74 optužbe protiv Chelseaja zbog kršenja propisa o nogometnim agentima, o radu s posrednicima i propisa o ulaganju trećih strana u igrače.

"Događaji za koje je Chelsea optužen dogodili su se od 2009. do 2022., no najveći dio optužbi odnosi se na događaje koji su se dogodili između sezona 2010./11. i 2015./16.", navodi se u priopćenju Engleskog nogometnog saveza (FA).

FA nije detaljnije opisao optužbe, ali je Chelsea rekao da je klub sam prijavio stvari nakon promjene vlasništva u svibnju 2022. U to vrijeme, londonski klub bio je u vlasništvu Romana Abramoviča, ali ruski milijarder stavio je Chelsea na prodaju 2022. nakon sankcija nakon ruske invazije na Ukrajinu.

Evo s kim Hrvatska može igrati na Svjetskom prvenstvu, svi primjećuju jedan bitan detalj
Ključne riječi
nogomet Premiership Chelsea

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još