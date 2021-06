Kreće Wimbledon, a Hrvatska ima svoju uzdanicu: "Uživam igrati na travi, motiva imam"

Osvajanjem turnira u Stuttgartu i povezivanjem sedam uzastopnih pobjeda Marin Čilić (32) pokazao je i nevjernim Tomama da još nije za staro željezo i da još može postizati vrhunske uspjehe.

Dogodilo se to na travi, podlozi na kojoj Marin i inače ostvaruje najbolje rezultate (dobio je 71,4 posto mečeva, na betonu 64,6 posto) i uoči Wimbledona (počinje danas) na kojem se, prema riječima Gorana Ivaniševića, od Čilića uvijek može puno očekivati. Dobar povod za razgovor s Marinom koji će u ponedjeljak započeti 13. nastup na jedinom travnatom Grand Slam turniru.

Koliko ste zadovoljan početkom travnate sezone i zbog čega je nakon niza pobjeda došlo do pada u završnici trećeg seta s Alexom de Minaurom?

– Iznimno sam zadovoljan početkom travnate sezone jer sam, kako ste i vi u medijima zamijetili, uspio povezati sedam uzastopnih pobjeda, što mi nije uspjelo u posljednje dvije sezone. To mi je dalo samopouzdanje i na treninzima i u mečevima. U dvoboju s De Minaurom naprosto sam odigrao za nijansu ispod svog prosjeka u ta dva tjedna i to je rezultiralo porazom – kaže Marin.

Najuspješniji turnir

Nakon tri godine osvojili ste jedan turnir, koliko vam to znači uoči Wimbledona?

– Naslovi ne dolaze tako često, a kad dođu, uvijek me jako razvesele i daju mi tu potrebnu pozitivnu energiju koja pridonosi napretku u igri i boljoj formi. Ovaj naslov u Stuttgartu svakako je poseban jer je došao nakon dugog posta, a i zbog toga što je došao uoči Wimbledona.

Što očekujete od ovogodišnjeg Wimbledona?

– Očekujem od sebe razinu igre kao i u proteklih nekoliko tjedana: takvu angažiranost, pozitivnu i agresivnu igru, veliki motiv. Na to ću se usredotočiti sa svoje strane, a ako budem sve to odrađivao na visokoj razini, vjerujem da će i rezultati pratiti takav angažman.

Kako ste zadovoljni ždrijebom, napose suparnikom u prvom kolu?

– Ždrijebom sam zadovoljan, posebice zbog toga što sam u posljednji tren dobio status nositelja zbog otkazivanja Dominica Thiema. U dijelu sam ždrijeba u kojem je i Danil Medvjedev, a to mi daje, uvjetno rečeno, dva lakša meča do trećeg kola. Nadam se odličnoj igri odmah od prvog kola u kojem me očekuje Talijan Salvatore Caruso. Nisam se dosad sastajao s njim, ali svakog suparnika treba poštovati.

Kako gledate na dosadašnje Wimbledone, finale s Federerom 2016. i još tri četvrtfinala u nizu?

– Dosadašnji Wimbledoni bili su sjajni za mene, Wimbledon je uz US Open moj najuspješniji Grand Slam turnir. Tri četvrtfinala i jedan finale izvrstan su učinak, a i u ta četiri poraza, dva, a možda čak i tri meča mogla su završiti bolje za mene. Protiv Đokovića sam 2014. imao 2:1 u setovima, s Federerom 2016. imao sam 2:0 u setovima i tri meč-lopte, a u finalu 2017. imao sam tu nesreću sa žuljevima na stopalu. Vjerujem da će mi se zasigurno otvoriti još pokoja prilika za još vrhunskih rezultata.

Može li se reći da vam je trava najbolja podloga?

– Da, rekao bih da najviše uživam igrajući na travi. I šteta je što sezona na travi kratko traje.

I u toj relativno kratkoj sezoni na travi Marin je uspio osvojiti tri turnira: dva puta je bio pobjednik Queen’sa (2012. i 2018.), a jednom Stuttgarta (2021.).

Nego, hoće li Čilić na Olimpijskim igrama u Tokiju, osim u pojedinačnoj, nastupiti i u paru s Ivanom Dodigom? Pripreme su već započete njihovim relativno uspješnim zajedničkim nastupom na turniru u Stuttgartu (polufinale).

– Da, u Tokiju kanim nastupiti pojedinačno i u paru s Ivanom. To će biti naš drugi zajednički nastup na Olimpijskim igrama, nakon Londona 2012. u kojemu smo stigli do četvrtfinala. Pripremit ćemo se najbolje što možemo jer olimpijska medalja je jedino što nam nedostaje u našim uspješnim karijerama. I to će nam biti veliki motiv.

Tada bi Međugorje uza sedam Grand Slam naslova dobilo i olimpijsku medalju. Uistinu grandiozan pothvat za mjesto koje čak i nije općinsko središte, nego je to Čitluk...

– Vjerujemo da možemo do medalje i to bi uistinu bilo rijetko postignuće za jedno po broju stanovnika malo mjesto.

Baldo na turniru i odmah trofej

Hoće li Baldo pomoći tati još na nekom turniru i kako ste se vi osjećali dok je on bio s vama?

– Zasigurno hoće, ali ovo ljeto više nažalost ne jer neće biti u prilici biti sa mnom ni na jednom turniru više. Bilo mi je predivno biti s Kristinom i Baldom u Stuttgartu i to je odmah rezultiralo naslovom.

Čilić se, osim vrhunskim teniskim rezultatima, istaknuo i dobrotvornim radom. Njegova zaklada će po drugi put, ovaj put u Petrinji 12. i 13. srpnja, organizirati humanitarni turnir teniskih parova na kojima će uz Čilića, Ćorića i ostale naše tenisače i tenisačice nastupiti i neke od najvećih zvijezda hrvatskog sporta predvođenih Lukom Modrićem.

– Hrvatski sportaši uvijek imaju veliko srce kad su u pitanju humanitarne akcije, a ovo nas događanje posebno veseli jer, osim što se možemo okupiti na jednom mjestu, možemo učiniti nešto plemenito za djecu Sisačko-moslavačke županije. Posebno nam je drago da nakon svih izazova koji su zadesili Petrinju proteklih mjeseci možemo učiniti barem nešto da vratimo duh i osmijeh na lice mališanima, da im uredimo dva multifunkcionalna igrališta, na kojima će, vjerujemo, odrastati, igrati se i vježbati brojne generacije – najavio je Marin.