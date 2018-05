Kramarić: O tome bi se dalo pričati, ali što reći nakon totalne blamaže

Andrej Kramarić imao je već priliku igrati protiv Nigerijaca, bilo je to u kolovozu 2011. na Svjetskom prvenstvu igrača do 20 godina. Na pamti to prvenstvo naš napadač po dobrome iako je zabio Nigerijcima u porazu 2:5.

- Jednom sam joj zabio, mogu opet!

- O tom prvenstvu dalo bi se pričati. A što reći nakon totalne blamaže? - započeo je za službene stranice HNS-a razgovor Kramarić pa nastavio:

- Prethodno smo stradali od Saudijske Arabije 0:2 i unatoč svemu imali šansu da odemo dalje, svladamo li Gvatemalu u trećem kolu. Nismo, autsajder nas je matirao 1:0 i morali smo kući prije vremena. Ispalo je katastrofalno.

Otkrio je Krama što posebno pamti iz tog dvoboja.

- Protivnikovu lakoću kretanja i pogađanja. Dokazano je da su crni momci oduvijek jači u atletskim komponentama, nije im se lako suprotstavljati trkom. Brže i sazrijevaju tako da su dosta moćniji.

Baš je Nigerija prvi naš protivnik u Rusiji.

- Za nas je uvertira 16. lipnja u Kalinjingradu malo finale budući da o toj utakmici ovisi toliko toga - kaže Kramarić koji ističe da taktika Nigerijcima nije baš hendikep.

- Mnogo je nigerijskih nogometaša širom Europe, u kojoj stječu i tu naobrazbu. Državni sastav vodi Nijemac. U zaključku: ne bih se izvlačio na to jer im taktika ne mora biti hendikep, makar se podrazumijeva da mi s njom stojimo bolje.

Andrej je na pripreme reprezentacije stigao nakon dvotjednog odmora iz Saint Tropeza gdje je bio s djevojkom.

- Nekom je zgodom Cristiano Ronaldo izjavio da – ne treniraš li jedan dan – odmah osjetiš na sebi, propustiš li dva dana to će se odraziti na suigrače, a zbog tri dana mirovanja patit će cijeli svijet. Zato sam morao raditi, kombinirajući trud i predah, stanoviti odušak za tijelo i dušu.

Kramarić je progovorio i o glasinama da ga zovu Bayern i Borussia Dortmund.

- Bilo je nekih pričica. Nekih sitnica. O kojima ne razmišljam. Iskreno ne. Nemam se pravo opterećivati ičim osim SP-om na kojem svatko od nas može samo profitirati, biti u plusu. Ne bi bilo ni pošteno zamarati se nastavkom svoje klupske situacije, sad kad cijela Hrvatska diše s Vatrenima.

- Ništa mi ne manjka ni u Hoffenheimu, sve je sjajno, ljudi su super korektni. Logično je da smo svi u rovinjskoj ekspediciji usmjereni isključivo na Kalinjingrad, Nižnji Novgorod i Rostov. Nadamo se prolasku skupine, kvalitetom zaslužujemo barem poredak među 16 vodećih. Bitno je zdravlje i kompletnost, ne sumnja se u ogromni motiv, u volju i želju, u poticaje raznih fela.

Opet je tema bila reprezentacija, vidi li se Krama u prvih 11.

- Teško pitanje. A i nije za mene. Premda ne kanim lagati: s obzirom na moje brojke možda bih trebao početi. Zbog toga odgovor glasi: da, očekujem da ću biti standardan. Dokazao sam da mogu, spreman sam, pun poleta. Normalno da ću apsolutno prihvatiti svako rješenje šefa Dalića.

- Zna se koja mi je pozicija najdraža (nap. a: u vršku napada), ali sam unatrag dvije-tri sezone igrao svuda, i desno i lijevo, i naprijed i nešto povučenije. Što je dobro za mene.

Naš napadač nije želio o Argentini.

- Ne bih o dvoboju s Argentincima, daleko je 21. lipanj. Veselim se tom nadmetanju, oni su slični nama, idu gore-dolje, daju ti igrati. A Leo je, bez dvojbe, prvo ime nogometa u povijesti, sumnjam da će se takav ponovo roditi. Genijalaca je mnogo, genij samo jedan.

Island?

- Zatreba li, možemo se vaditi u Rostovu na Donu. Pogotovo stoga što nismo zaboravili gorki Reykjavik...