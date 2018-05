Dalić otkrio zašto mu teško padaju porazi, kao i kome sve duguje

U emisiji Tončice Čeljuske 'U svom filmu' večeras je gostovao izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić.

- Pritisak je velik i dobrodošao. Jedan čekam da počne Svjetsko prvenstvo. Znamo da se očekuje veliki rezultat, mi smo spremni, dat ćemo sve od sebe da ostvarimo rezultat Oni trenuci, more kockica, svi žive za Hrvatsku, to je nešto neopisivo, zato čekam da to sve počne - započeo je Dalić pa nastavio:

- Znamo da imamo četiri milijuna izbornika. Ja svakog saslušam, znam koliko to ljudima znači. Zato mi je drago to sve čuti, svako ima svoju ideju, svoj način razmišljanja, ja to ne odbacujem. Uvijek ima dobrih ideja.

- Ja za sve u karijeri dugujem Varteksu i Varaždinu. Da nije bilo tog kluba, ne bi bilo i mene. Ja sam otišao od kuće s 15 godina, a baš u tom gradu se skrasio već posljednjih 25 godina.

Vrijeme s Ćirom neprocjenjivo

- Imam bilježnice svih trenera koje sam vodio, odbacio sam ono što nisam mislio da je dobro i prihvatio što sam vidio da bi mi moglo koristiti. Dvije godine s Ćirom u Varaždinu su mi neprocjenjive, on me u sve to uveo i zato sam mu zahvalan.

Dalić je sedam godina proveo u Aziji.

- Nisam bio spreman otići u Aziju, no vidio sam to kao šansu. Uzeo sam veliki rizik u to vrijeme. Otišao sam u Saudijsku Arabiju. Bilo je to nešto sasvim novo za mene. Tada nisam znao ni engleski. Sad s odmakom vremena mogu reći da je to bila jako dobra odluka. Prve dvije godine u Saudijskoj Arabiji bile su jako teške - vrućina, novi ljudi, nisam napravio neke stvari kako sam zamislio.

- Ja sam došao tamo napraviti rezultat i to je bilo jedino bitno, a ja sam to uspio.

- Ja sam naučio arapski, čak i zadnju godinu vodio treninge na arapskom, no i njih sam naučio pjesmu 'Ja sam Varaždinec'.

- Hrvatska ima sjajna trenere. Imamo problem da nemamo dobar lobi, logistiku koja nas gura. Ja sam Arapima znao reći da često rade grešku što dovode velika imena. Takvi su se zadržavali tri mjeseca i pobrali novce. Mi Hrvati smo radišni, nakon mene puno naših trenera je došlo, meni je drago da sam otvorio vrata.

- Ponavljam da se ne mislim još puno baviti trenerskim poslom. No, vidjet ćemo što će biti. No, jedan pravi europski klub bi me usrećio, ako do toga dođe.

- Porazi mi teško padaju. Posebice jutro nakon. Baš zbog toga se ne vidim da ću se dugo baviti ovim poslom.

Na red je opet došla reprezentacija i SP u Rusiji.

- Ja znam da ne mogu ove igrače učiti nogomet. Moj posao je izabrati taktiku, napraviti da budu psihološki jaki. Ovo je sjajna generacija, svi su gotovo u velikim klubovima. To je njihov posao. No reprezentacija je nešto posebno, to je pitanje časti. Klub je posao, novac, karijera, a reprezentacija je sasvim nešto drugo jer igraš za svoju državu.

- Najbitnije je napraviti novu atmosferu. Teška sezona je na njima ostavila trag, no tu ih je dočekalo poznato okruženje. Nema mjesta velikom treningu, no moramo se pripremiti najbolje. Nekima će ovo biti zadnje svjetsko prvenstvo, mislim da im ne treba neki posebni motiv.

- Rusija je velika i od ponuđena tri kampa izabrali smo najbolji. Putovanja će uzeti danak, no o tome ne smijemo razmišljati.

Dan utakmice...

- Krećemo doručkom, pa imamo sastanak prije ručka. Nakon ručka puštam igrače na miru, da se pripreme, da na utakmicu dođe čiste glave. Nije ih dobro opterećivati na dan utakmice. Nema smisla imati neke velike razgovore na dan utakmice.

- Najvažnije da trener reagirao u samom trenutku. Nekad promjene nisu dobre, nekad jesu. Ja sam se dosta promijenio u odnosu na svoje početke, kada sam dosta vikao. Teško je ući u glave igrača dok igraju. Zato je najbitnije reagirati pravovremeno na utakmici, nekom promjenom pozicija, nekom zamjenom.

- Puno vremena provodim u razgovoru s igračima, da ih pitam što im najviše odgovara. Jako je važno da igrači znaju moje ideje. Nije dobro raditi neke neočekivane preinake, pogotovo na ovakvom nivou.

- Autoritet povjerenja i znanja je najvažniji. Mislim da je najvažnije da to igrači vide. Prošla su vremena kada su treneri bili bič božji. Zato igrače možeš privući razgovorom, da im pokažeš da si prijatelj.

- Burne reakcije mi nikad nisu donijele ništa dobro. Zato nikad nije dobro reagirati u sekundi. Nekad treba nešto pregristi i sve kroz razgovor riješiti.

- Pojedinac ne može biti ispred ekipa, uvijek smo kao tim. Ako pojedinac iskače, nema rezultata.

Od prvog dana ja sam taj koji odlučuje

- Svaki od njih ima način života, rada i stil. Oni igraju jedni protiv drugih, no kada su u reprezentaciji oni su tim, i to je najvažnije. Nekad nisi dobar s nekim, no to se ne smije vidjeti na terenu.

- Normalno je da ja sam odlučujem tko će ići na Svjetsko prvenstvo, odlučujem o ljudima koji će biti uz mene. Ja sam odlučujem, to sam si rekao još prvog dana karijere. Ako tebi netko slaže momčadi, opet ti odgovoraš. Ja ću uvijek biti samostalan.

- Nakon povratka iz UAE-a sam donio odluku da ću uzeti odmor koji mi trebao da se maknem od nogometa. Onda mi treba mir, tada volim biti sam, na miru.

Rezultat u Rusiji...

- Prvo želim da prođemo grupu, što nismo napravili od Francuske '98. Onda je dalje sve otvoreno...

- Mi živimo u sjeni Vatreni, i to zasluženo. Daj Bože da ga ova generacija ponovi. Teško je uspoređivati igrače, kvalitetu. Gledamo li gdje igraju naši igrači, onda smo bolji.

- Puno se mora stvari poklopiti. Najvažnije je da svi budu zdravi. Tu su sve najkvalitetnije momčadi svijeta, imamo Argentinu u skupini koja ima najbolje igrača svijeta Messija. Bitno je imati sreće u važnim trenucima. Sreća je jako bitna, treba ju znati zaslužiti.