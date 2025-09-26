HOO odgovorio na napade Bošnjaka i otkrio koliku plaću imaju boksači

Nakon što se Bono Bošnjak, predsjednik Hrvatskog boksačkog saveza obratio javnosti s otvorenim pismom u kojem nije odgovorio na pitanja na temu financiranja Svjetskog prvenstva, već je diskretno napao Hrvatski olimpijski odbor na temu neuvrštenja Gabrijela Veočića u stipendiste Olimpijske solidarnosti, u HOO-u su odlučili zaključiti tu priču.

Vidjevši da smo mi objavili to Bošnjakovo otvoreno pismo, iz HOO-a su od nas zatražili prostor da odgovore na sve što im predsjednik HBS-a predbacuje. A odgovorili su i dokumentom kojeg su predočili i resornom Ministarstvu a za vjerovati je da je na to oko bacio i premijer Plenković. A na tom papiru piše da je proračun Hrvatskog boksačkog saveza za 2025. kroz HOO 565.963 eura, da su redovni programi 330 tisuća eura i da je od toga do 25. rujna realizirano 260 tisuća eura. Preostalih 235.982 ide za razvojne, olimpijske i trenerske programe.

- Zahvaljujući suradnji s MORH-om i MUP-om koju smo mi inicirali dva boksača i dvije boksačice, osim svojih stipendija, imaju i financijsku podršku uz neto plaću od 1000 eura. Nikolina Ćaćić i Sara Beram od MORH-a a Gabrijel Veočić i Luka Pratljačić kao pripadnici MUP-a. Osim toga, u administraciji HBS-a financirane su tri osobe, u razvojnom programu mlađih kategorija je sedam sportašica i sportaša, u olimpijskom programu, kao potencijalni A kandidati, su Luka Pratljačić i Gabriel Veočić a financiramo i šestoricu trenera - ističe glavni tajnik HOO-a Siniša Krajač koji je predsjedniku Bošnjaku ponovo uputio pitanja na koja nije dobio odgovor a jedno je i ovo:

- Zašto je ponajviše na preliminarnom a potom čak i na završnom popisu putnika za Svjetsko prvenstvo u Liverpoolu koji smo financirali bilo sportaša koji ondje nisu bili? Uostalom, na koncu se pokazalo da je HOO u svojim planovima isplanirao financiranje sportaša za koje smo smatrali da mogu ostvariti kvalitetan nastup pa i osvojiti medalju. Ne umanjujući nastupe ostalih boksača koji su, neki premda vrlo neiskusni debitanti, bili odabir Upravnog odbora HBS-a, moramo ustvrditi da je samim time potrošeno više no što je odobreno a mi nismo krivi što je sada manje za druge programe. Mi smo Savezu odobrili određenu svotu novca pri čemu ne pitamo HBS koliko će sportaša voditi na natjecanja no mora znati koliko će mu ostati. I da će za ta natjecanja, ako za njih novca nedostaje, morati pronaći sredstva negdje drugdje.

U HOO-u smo potražili i odgovor na pitanje o tome zašto Hrvatski boksački savez ima manji proračun od ostalih borilačkih sportova. Odgovor nam je predočio Neven Šavora, direktor Ureda za programe nacionalnih sportskih saveza i razvojne programe HOO-a?

- Naši najvažniji kriteriji su uspješnost naših sportaša u tim sportovima, razvijenost tog sporta u svijetu te broj registriranih sportaša u Hrvatskoj. Evo koliko članica imaju svjetski savezi borilačkih sportova - tekvondo 213, džudo 207, hrvanje 188 a boks 125. Olakotna okolnost boksu je što se sada nalazi u tranziciji između bivše i nove svjetske federacije ali olakotne nisu brojke o broju registriranih sportaša u Hrvatskoj. Džudo ih ima 6267, tekvondo 3909, hrvanje 2251 a boks 943.

Bez obzira na sve ove nepovoljne brojke za boks, Bošnjak misli da se za Gabrijela Veočića moralo naći mjesta među deset stipendiranih od strane Olimpijske solidarnosti.

- Na temelju stručne prosudbe, uvažavajući postignute rezultate ali i upute MOO-a vezano uz Olimpijsku solidarnost, mi smo odabrali sportaše i sportašice koji su bili osvajači olimpijskih odličja, ili su bili sudionici finala ili su pak velika perspektiva poput atletičarke Jane Košćak, najbolje sedmobojke svijeta u svom uzrastu. Doduše, imamo tu i džudašicu Katarinu Krišto koja je imala dvije borbe za olimpijsku medalju, polufinale i broncu i kada je već proslavila broncu putem VAR-a joj je ista pobjeda oduzeta. Mi vjerujemo da je tu mjesto i Veočiću, ali i tekvondašicama Magdaleni Matić i Niki Karabatić, džudašici Lari Cvjetko, hrvaču Karlu Kodriću no mi naprosto nismo htjeli izaći iz okvira desetero stipendista jer što ih je više stipendija je to manja jer je ukupna svota ista. Osim toga, naši prijedlozi su na adresu MOO-a morali otići u odgovarajućem roku u svibnju a, primjerice, džudašica Lara Cvjetko postala je svjetskom doprvakinjom u lipnju. No, zato su svi oni, osim premladih Matić i Karabatić, u vojsci ili policiji kako bi tako dobili i dodatna sredstva uz svoje redovne stipendije - pojasnio je Krajač i na kraju ovog obraćanja poželio:

- Nama je žao što nam se gospodin Bošnjak nije izravno obratio već nas je napao putem javne televizije i to nakon zajedničke presice na kojoj to nije ni spomenuo. HOO je svakom sportašu ili treneru spreman pružiti ruku u bilo kojem projektu za kojeg ćemo procijeniti da je za dobrobit hrvatskog sporta. Javne svađe nikome neće koristiti pa HOO na ovu temu više ne želi polemizirati.

Nekako smo ostali dojma da Krajač i njegovi suradnici imaju još nekih neugodnih pitanja u rukavu za Bošnjaka kao što je ono hoće li se njegova posudba od 50 tisuća eura vraćati iz proračunskog novca HBS-a ili...? No, čini se da su HOO-ovci ipak skloniji sklapanju primirja.

Ipak, pitanje je slijedi li sada novi odgovor iz Hrvatskog boksačkog saveza?