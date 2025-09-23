Krajač: Predsjednik HBS-a Bošnjak iznosi neistine, prevršio je svaku mjeru

Jedan telefonski poziv glavnom tajniku HOO-a na sasvim drugu temu doveo nas je do jednog od rijetkih medijskih istupa Siniše Krajača u tonovima gorčine. Zapravo, prvi operativac Hrvatskog olimpijskog odbora ostao je zatečen istupom Bone Bošnjaka, predsjednika Hrvatskog boksačkog saveza koji je u programu Hrvatske televizije kazao:

- Jako je loša financijska situacija u Hrvatskom boksačkom savezu, faktički nikakva. Mi smo od našeg nacionalnog olimpijskog odbora u programu da pošaljemo četiri boksača a mi smo poslali devet boksača i dvije boksačice. A što da kažem, financije ne dobivamo. Hoćete da vam budem iskren. Neugodno mi je malo da to kažem a da nekoga ne povrijedim. Ne bi mnogi išli na Svjetsko prvenstvo, ne bi mnogi išli na Svjetsko prvenstvo, ne bi treneri dobili plaće, ne bi sada išli ni na turnir u Češku i tako dalje da ja nisam napravio pozajmicu od 50 tisuća eura vlastitog novca, pet puta po 10 tisuća eura što se može dokumentirati u svako doba. Sad moram još 10 tisuća jer sam našem šampionu obećao 10 tisuća eura koje mi nemamo pa ću ja Savezu posuditi.

Ovom novinaru zanimljivo je to bilo čuti u programu HRT-a jer mu je tu istu priču o posuđivanju vlastitog novca Bošnjak ispričao ali uz uvjet da o tome ne piše što smo mi i ispoštivali. No, televizija je blještava pozornica i tamo je teško odoljeti da ne ispričaš javno ono za što si rekao da nije za novine.

Ono što je dodatno zanimljivo u ovoj priči jest da je nekoliko dana prije u prostorijama HOO-a došlo do primanja svjetski brončanog poluteškaša Gabrijela Veočića, njegova oca (i trenera) Pere Veočića te predsjednika HBS-a Bošnjaka i glavne tajnice HBS-a Nikoline Jurić. Pred više kamera i pera tekli su med i mlijeko. A na naše pitanje hoće li Savez imati novaca za sve te najavljene međunarodne kampove, potrebne da bi se boksači razvijali pa tako i olimpijac Veočić, odgovor je bio da će novaca biti.

- Prilično smo zatečeni s tom izjavom predsjednika Bošnjaka tim više što smo uplatili sve mjesecima prije. A i Ministarstvo turizma i sporta je na vrijeme dostavilo financijska sredstva koja su dogovorena. Volio bih znati iz kojeg razloga je uslijedila takva bombastična izjava kada ona s Ministarstvom niti nacionalnim olimpijskim odborom nema nikakve veze jer smo odobrili i financirali smještaj i hranu za 19 putnika. A zapravo smo bili dužni financirati samo četvero sportaša, dva boksača i dvije boksačice, dakako i njihovu pratnju a mi smo odobrili sredstva za čak 19 putnika jer smo im, ne ulazeći u njihove kriterije izbora reprezentacije, maksimalno išli na ruku. Dakle, odobrili smo financiranje sedam boksača koji nisu u našem programu a za koje je HBS odredio da idu - kazivao je Siniša Krajač pitajući se i sljedeće:

- Nije nam jasno ako smo mi platili smještaj i prehranu za 19 osoba, zbog čega je on morao dati 50 tisuća eura. Ja vjerujem da avionske karte za 19 osoba do Liverpoola zacijelo ne stoje niti trećinu te svote. Pa čak i da je plaćano za dodatnu prehranu sportaša. I zato je stvarno neprimjereno optužiti HOO i resorno Ministarstvo da nisu na vrijeme nešto uplatili a sve je plaćeno na vrijeme.

S obzirom na to da je došlo vrijeme da danas svatko može popljuvati onog drugoga i bez predočenja dokaza, zatražili smo od glavnog tajnika HOO-a da nam to potkrijepi dokumentima. I on je to učinio predočivši nam programski zahtjev HBS-a datumiran na 21. lipnja na kojem stoji zahtjev za financiranje 19 sudionika sportske aktivnosti zvane Svjetsko prvenstvo organizacije World Boxing u Liverpoolu.

- Gospodin Bošnjak kaže da smo mu financirali četvero boksača što je potpuna laž jer smo mi platili za njih devet plus tri boksačice što ću vašim čitateljima potvrditi i dokumentom kojeg možete presnimiti. A još kaže i da neki treneri ne bi dobili plaće bez njegove pozajmice. A naš šef računovodstva ima naputak da prvo mora platiti stipendije sportaša, potom njihove trenere, zatim administrativno osoblje u savezima, a HBS ih ima troje, pa tek onda se isplaćuju plaće djelatnicima HOO-a.

Istup Bone Bošnjaka pogodio je i Nevena Šavoru, direktora Ureda za programe nacionalnih sportskih saveza i razvojne programe HOO-a. On nam je pak predočio neke dokumente iz kojih se vidi da su džudaši za svoje Svjetsko prvenstvo u Budimpešti tražili 12 tisuća eura.

- Hrvatski taekwondo savez je možda bolji primjer a oni su za svoje Svjetsko prvenstvo u dalekoj Kini za svojih 14 boraca i samo pet osoba u pratnji, i cijeli program testnih natjecanja, dobili 44 tisuće eura. A mi smo boksačima za Liverpool, dobronamjerno ne ulazeći u njihove kriterije platili 36 tisuća eura. Osim toga, na njihovu popisu kojeg su 21. lipnja najavili bili su i neki sportaši koji na tom Svjetskom prvenstvu uopće nisu nastupali kao što su Marko Milun, Antonio Grabić, Mariela Šteko i Gabrijel Debanić - zaključio je Krajač dodavši da neće dozvoliti da se bilo tko više neargumentirano nabacuje blatom sportsku instituciju (HOO) koju operativno (pred)vodi.

- Kamo sreće kada bi svi u tom okruženju bili poput Gabrijela Veočića i oca mu, trenera i izbornika, Pere Veočića. To su stvarno vrlo pristojni i odmjereni ljudi za razliku od Bone Bošnjaka u kojeg mi iz HOO-a više ne možemo imati povjerenja. Baš kao i u one koji nas mjesecima tuku lažima no nećemo im dati da nas provlače kroz blato - dodao je na kraju Krajač.