Kovačevićeva prognoza o reprezentativcu je teško ostvariva. Postoji samo jedan ozbiljan kandidat

U ponedjeljak, 1. rujna, izbornik vatrenih Zlatko Dalić okupit će svoje trupe uoči kvalifikacijskih utakmica za Svjetsko prvenstvo s Farskim Otocima i Crnom Gorom. Na popisu su dvojica igrača iz klubova Supersport HNL-a, Ivica Ivušić iz Hajduka i Toni Fruk, dakle iz Dinama niti jedan, čak niti na pretpozivu, što je doista povijesni raritet. Nezapamćen još od veljače 2014. godine, kada izbornik Niko Kovač nije pozvao niti jednog igrača Dinama za prijateljsku utakmicu sa Švicarskom. Sigurno ne bi bilo tako da Dinamova zvijezda, do tada standardni reprezentativac Josip Šimunić, nije bio suspendiran.

No, postoji razlika između tadašnje i sadašnje situacije u vatrenim: Niko Kovač je za sljedeću akciju nakon Švicarske – za SP 2014. – ipak bio pozvao jednog Dinamovog igrača, 21-godišnjeg Marcela Brozovića. A ima li Dinamo danas igrača s perspektivom A reprezentativca? Za mjesec dana, tri ili šest mjeseci?

- Vjerujem, ako ovako nastave, da ćemo već na sljedećem okupljanju imati reprezentativca. Poštujem izbornika, on zna što je najbolje za Hrvatsku, a mi smo mijenjali mnogo igrača. Mnogo onih koji su na popisu igrali su u Dinamu, a vjerujem da ćemo opet imati A reprezentativca – izjavio je nekidan Dinamov trener Mario Kovačević.

Osmorica domaćih u prvih 11

Vrijeme će pokazati kakav je prognozer, a mi možemo samo nagađati i iznositi činjenice. Dakle, Dinamo je u utakmici s Istrom 1961 (3:0) u prvih 11 imao čak osmoricu domaćih igrača, što je za svaku pohvalu: Nevistića, Godu, Valinčića, Lisicu, Mišića, Stojkovića, Vidovića i Belju. Od njih osmorice, dvojica su do sada nastupala za A vrstu, Josip Mišić – posljednji put 2017., te Dion Drena Beljo – posljednji put 2023. godine. A dvojica, objektivno, mogla bi u dogledno vrijeme konkurirati za vatrene: 21-godišnji "divljak" Luka Stojković – bude li standardan i efikasan, te naravno 23-godišnji Dion Drena Beljo. Koji je potpisao četiri pogotka u četiri nastupa ove sezone. Plus 19 golova u prošloj sezoni za bečki Rapid. Nastavi li Beljo trpati ovim tempom, te ostane li prvi strijelac lige, moguće je da će ga Dalić uzeti u obzir za vatrene, no – i to treba uzeti s rezervom.

Naime, Beljo je kod Dalića u napadačkoj hijerarhiji tek na petom mjestu; ispred njega su Budimir, Kramarić i Ivanović, a ozlijedi li se netko od njih, s liste pretpoziva bit će aktiviran 31-godišnji Bruno Petković iz turskog Kocaelispora. Kakva god bila Petkovićeva forma, on je kod Dalića igrač iz kategorije zaslužnih – naravno najviše zbog pogotka Brazilu u Dohi.

Sagledamo li svu ovu faktografiju, čini se kako je Kovačevićeva prognoza o "reprezentativcu iz Dinama" teško ostvariva. Zato što je Beljo zapravo jedini ozbiljan Dinamov kandidat za vatrene. Nije to čak ni vratar Ivan Nevistić, koji ove sezone još nije primio pogodak, budući da je Dalić na listu pretpoziva stavio vratara švicarskog Lausannea Karla Leticu. Pa kad već radimo projekcije oko Dinamove nazočnosti u A vrsti, pa i u kontekstu SP-a 2026., podsjetit ćemo još jednom na slučaj Marcela Brozovića iz 2014. godine. Marcelo je tada bio 21-godišnjak i mladi reprezentativac, usto i vrhunski nadaren, pa ga je Kovač uvrstio na popis za SP u Brazilu. A kako danas Dinamo stoji u selekciji U-21, u posljednjem filteru prema A vrsti? Ima dvojicu predstavnika: Morena Živkovića i Frana Topića. Niti jedan od njih ove sezone neće imati (ozbiljnu) minutažu u Dinamu.

I još nešto: Dinamo je za sada ove sezone promovirao samo jednoga svoga wunderkinda, klinca koji je već osvojio zagrebačku publiku. A taj mladić nije Hrvat, nego – Portugalac Varela. Sjani mladi stoper, 17-godišnji Leon Jakirović, još uvijek je u čekaonici.

Priča oko reprezentacije bez igrača Dinama lako bi se ponovno mogla pretvoriti u famu, osobito ako Dinamo nastaviti ovako uvjerljivom plovidbom kroz SuperSport HNL, i opet potegnuti pitanje odnosa izbornika prema Dinamu. Koje periodično izbija na površinu.

Petorica na Euru 2021.

A kakav je izbornikov odnos bio prema Dinamu, govore ovi podaci: Dalić je na svoja četiri velika natjecanja s Hrvatskom na popisima u prosjeku imao trojicu igrača Dinama. Najmanje na SP-u 2018. (jednog, Livakovića), a najviše na Euru 2021. – čak petoricu: Livakovića, Gvardiola, Oršića, Ivanušeca i Petkovića. Pa i na posljednjem SP-u 2022. u Kataru imao ih je četvoricu iz Dinama: Livakovića, Oršića, Šutala i Petkovića. U Ligi nacija prošle jeseni u prvih 11 imao je i Petra Sučića.

Prema svemu ovome, Dalić dinamovcima drži otvorena vrata reprezentacije. Ali, tu pozivnicu ipak treba zaslužiti.