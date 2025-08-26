Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 90
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
SUZANA LEPAN ŠTEFANČIĆ

Proces Mamićima pravosudna je i društvena epopeja kakva nije zapamćena i zato je dobila knjigu

Autor
Goran Gerovac
26.08.2025.
u 13:15

Autorica knjige 'Časni suče, znamo se' o procesu braći Mamić, koja je objavljena u izdanju nakladničke kuće Despot Infinitus d.d.

Suzana Lepan Štefančić mogla bi ponijeti "titulu" bivše kolegice, budući da je nedavno promijenila posao i izašla iz neposredne novinarske proizvodnje, ali ona nikad neće napustiti struku kojoj pripada po svom svjetonazoru. Zato je i dalje smatram bezrezervno kolegicom i zato joj se s poštovanjem tijekom ovog intervjua obraćam s "ti". Knjiga koju promoviramo ovom prigodom nastala je baš u trenutku Suzanine profesionalne raskrsnice, što nije dovelo u pitanje samu objavu. Štoviše, uvjeren sam da je autorica jedan od najboljih poznavatelja "procesa desetljeća", kako ga mnogi nazivaju, i to ne samo zato što je sudnicu tijekom trajanja rasprave napuštala rjeđe od samog glavnog aktera kojem se sudilo. Suzana je tvrdoglavo inzistirala na najsitnijim detaljima upoznavanja sa slučajem, zbog čega je nastao "softver" koji je bilo i logično i potrebno ukoričiti i strukturirati kao ogledalo ne jednog čovjeka i kluba, nego jednog vremena i društva.

Ključne riječi
promocija knjiga Dinamo Zdravko Mamić Suzana Lepan Štefančić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Velika Gorica: Obilježavanje početka izrade istražne geotermalne bušotine Velika Gorica GT-1
Video sadržaj
ULOŽILI 450 MILIJUNA EURA

Odobrena prva faza postupka eksploata: Ina dobila zeleno svjetlo za bušotinu Obradovci sa 150 milijuna m³ plina

Podsjetimo, o novom velikom otkriću plina u Hrvatskoj Ina je izvijestila još krajem prošle godine. Iz kompanije su tada priopćili kako je na bušotini Obradovci-5, nedaleko od naselja Zdenci, tijekom ispitivanja najdubljeg B6 intervala ostvaren dnevni dotok plina od oko 144.000 m3, dok je na intervalu B4 ostvaren dnevni dotok od oko 98.000 m3 sukladno limitima ispitne opreme.

Učitaj još