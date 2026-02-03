Legendarna Amerikanka natjecat će se u Cortini unatoč teškom padu: 'Učinit ću sve'

Američka skijaška zvijezda Lindsey Vonn na konferenciji za novinare u Cortini d'Ampezzo izjavila je da vjeruje da će moći nastupiti na nadolazećim Olimpijskim igrama, iako joj je u petak u padu na spustu u Crans Montani puknuo ligament koljena.

"U petak u Crans Montani mi je potpuno puknuo križni ligament u lijevom koljenu", rekla je Vonn "Danas sam skijala i osjećam se stabilno i snažno. Koljeno mi nije otečeno i mislim da ću uz pomoć ortoze moći nastupiti u nedjelju."

Thompson stigao na doček - zapjevao 'Ako ne znaš šta je bilo' Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U nedjelju će tako Vonn nastupiti u spustu na Olimpijskim igrama u sjevernoj Italiji, koje će službeno započeti u petak, a završiti 22. veljače. Prvi službeni trening u olimpijskom spustu je u četvrtak.

"Učinit ću sve što je potrebno da budem tamo", rekla je Vonn, koja je u karijeri imala brojne ozljede. „Ne plačem, držim glavu visoko. Tjedan dana me dijeli od onoga što se činilo nemogućim. Ovo je šlag na torti i nevjerojatna prilika da završim karijeru. Ne želim ništa žaliti. Ovdje sam i pokušat ću koliko god mogu“, rekla je olimpijska prvakinja u spustu iz 2010.

„Znam kako sam se osjećala s prethodnim ozljedama koljena. Mogu reći da se sada osjećam puno bolje nego u prošlosti. Čak i bolje nego 2019., kada sam ipak osvojila medalju na Svjetskom prvenstvu 2019. bez križnog ligamenta i s drugim ozljedama koljena“, dodala je Vonn, koja također planira nastupiti u superveleslalomu na Olimpijskim igrama.

"Naravno, ovo nije ono čemu sam se nadala. Znam kakve su mi bile šanse prije pada, a znam da danas nisu takve. Ali dok god postoje šanse, pokušat ću“, rekla je Amerikanka, koja ima 84 pobjede u Svjetskom kupu i osam medalja sa Svjetskog prvenstva.

41-godišnja Vonn vratila se u Svjetski kup prošle godine nakon petogodišnje pauze. Normalno se natjecala i postigla vidljiv uspjeh, bez ikakvih bolova ili problema s djelomično zamijenjenim umjetnim desnim koljenom. Zimske igre su posljednji veliki cilj Amerikanke.

Vonn je ove sezone već pobijedila u dvije utrke spusta i uvjerljivo vodi u ukupnom poretku Svjetskog kupa u toj disciplini.