Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 203
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KRALJICA BRZINE

Legendarna Amerikanka natjecat će se u Cortini unatoč teškom padu: 'Učinit ću sve'

FIS Alpine Ski World Cup - Women's Downhill
ROMINA AMATO/REUTERS
VL
Autor
Hina
03.02.2026.
u 20:56

Znam kako sam se osjećala s prethodnim ozljedama koljena. Mogu reći da se sada osjećam puno bolje nego u prošlosti. Čak i bolje nego 2019., kada sam ipak osvojila medalju na Svjetskom prvenstvu

Američka skijaška zvijezda Lindsey Vonn na konferenciji za novinare u Cortini d'Ampezzo izjavila je da vjeruje da će moći nastupiti na nadolazećim Olimpijskim igrama, iako joj je u petak u padu na spustu u Crans Montani puknuo ligament koljena.

"U petak u Crans Montani mi je potpuno puknuo križni ligament u lijevom koljenu", rekla je Vonn "Danas sam skijala i osjećam se stabilno i snažno. Koljeno mi nije otečeno i mislim da ću uz pomoć ortoze moći nastupiti u nedjelju."

Thompson stigao na doček - zapjevao 'Ako ne znaš šta je bilo'

U nedjelju će tako Vonn nastupiti u spustu na Olimpijskim igrama u sjevernoj Italiji, koje će službeno započeti u petak, a završiti 22. veljače. Prvi službeni trening u olimpijskom spustu je u četvrtak.

"Učinit ću sve što je potrebno da budem tamo", rekla je Vonn, koja je u karijeri imala brojne ozljede. „Ne plačem, držim glavu visoko. Tjedan dana me dijeli od onoga što se činilo nemogućim. Ovo je šlag na torti i nevjerojatna prilika da završim karijeru. Ne želim ništa žaliti. Ovdje sam i pokušat ću koliko god mogu“, rekla je olimpijska prvakinja u spustu iz 2010.

„Znam kako sam se osjećala s prethodnim ozljedama koljena. Mogu reći da se sada osjećam puno bolje nego u prošlosti. Čak i bolje nego 2019., kada sam ipak osvojila medalju na Svjetskom prvenstvu 2019. bez križnog ligamenta i s drugim ozljedama koljena“, dodala je Vonn, koja također planira nastupiti u superveleslalomu na Olimpijskim igrama.

"Naravno, ovo nije ono čemu sam se nadala. Znam kakve su mi bile šanse prije pada, a znam da danas nisu takve. Ali dok god postoje šanse, pokušat ću“, rekla je Amerikanka, koja ima 84 pobjede u Svjetskom kupu i osam medalja sa Svjetskog prvenstva.

41-godišnja Vonn vratila se u Svjetski kup prošle godine nakon petogodišnje pauze. Normalno se natjecala i postigla vidljiv uspjeh, bez ikakvih bolova ili problema s djelomično zamijenjenim umjetnim desnim koljenom. Zimske igre su posljednji veliki cilj Amerikanke.

Vonn je ove sezone već pobijedila u dvije utrke spusta i uvjerljivo vodi u ukupnom poretku Svjetskog kupa u toj disciplini.

Ključne riječi
pad Skijanje ZOI 2026. Lindsey Vonn

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!