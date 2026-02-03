Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 219
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TEK SE VRATIO

Hrvatski reprezentativac stvarno nema sreće: Tek što se vratio igranju, ponovno se ozlijedio

Bundesliga - 1. FC Heidenheim v Bayern Munich
Heiko Becker/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
03.02.2026.
u 21:41

25-godišnji branič ozlijedio se na treningu nakon što ga je nezgodno nagazio suigrač Jonathan Tah

Hrvatski nogometni reprezentativac Josip Stanišić tek se prošlog vikenda vratio utakmicama u dresu Bayerna nakon što je zbog ozljede gležnja morao propustiti nekoliko utakmica. Odigrao je punu utakmicu u remiju Bayerna i HSV-a, a čini se kako ga čeka nova pauza.

25-godišnji branič ozlijedio se na treningu nakon što ga je nezgodno nagazio suigrač Jonathan Tah. Njih su se dvojica našla u žestokom duelu, a njemački reprezentativac slučajno je stao na Stanišićevo desno stopalo, upravo onaj koji ga je prethodno izbacio iz momčadi.

Evo kkva je atmosfera na Trgu uoči dolaska rukometaša

Hrvatskom reprezentativcu odmah je pružena liječnička pomoć te je uz bolove napustio teren. Vratio se na trening nakon nekoliko minuta i pokušao nastaviti, ali bol je očito bila prevelika pa je ponovno morao napustiti trening i više se nije vraćao. 
Ključne riječi
Bayern ozljeda hrvatska nogometna reprezentacija Josip Stanišić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!