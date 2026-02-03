Hrvatski reprezentativac stvarno nema sreće: Tek što se vratio igranju, ponovno se ozlijedio

Hrvatski nogometni reprezentativac Josip Stanišić tek se prošlog vikenda vratio utakmicama u dresu Bayerna nakon što je zbog ozljede gležnja morao propustiti nekoliko utakmica. Odigrao je punu utakmicu u remiju Bayerna i HSV-a, a čini se kako ga čeka nova pauza.

25-godišnji branič ozlijedio se na treningu nakon što ga je nezgodno nagazio suigrač Jonathan Tah. Njih su se dvojica našla u žestokom duelu, a njemački reprezentativac slučajno je stao na Stanišićevo desno stopalo, upravo onaj koji ga je prethodno izbacio iz momčadi.

Hrvatskom reprezentativcu odmah je pružena liječnička pomoć te je uz bolove napustio teren. Vratio se na trening nakon nekoliko minuta i pokušao nastaviti, ali bol je očito bila prevelika pa je ponovno morao napustiti trening i više se nije vraćao.