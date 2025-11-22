Kovačević se nije pojavio na press konferenciji, ali ipak je komentirao utakmicu: Nisam sretan zbog primljenog gola

Nogometaši Dinama svladali su Varaždin s 3:1 u utakmici 14. kola HNL-a. Pogotke kojima su tri boda ostala na Maksimiru dijela su Sergija Domingueza u 30. i Arbera Hoxhe u 37., odnosno 53. minuti. Jedini pogodak za Varaždin zabio je Luka Škaričić u 87. minuti.

Trener Plavih Mario Kovačević ponovno se odlučio ne pojaviti na redovnoj konferenciji za medije nakon utakmice. Kovačević je samo dao obvezni izjavu za MaxSport, nositelja televizijskih prava na HNL. Objašnjeno je kako su treneru i igračima potrebni mir kako bi se fokusirali na iduće utakmice. Ipak, Kovačević je utakmicu prokomentirao za službenu stranicu Dinama:

Kovačević sprema veliko iznenađenje za Španjolce? Procurio vjerojatni sastav za Celtu Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Druga uvjerljiva pobjeda Dinama zaredom. Dobra igra i dobar zalog za budućnost.

- Da, to smo i najavljivali poslije Karlovca, gdje smo se napunili samopouzdanjem. Zadovoljan sam igrom, s kojom su došli golovi i pobjeda. Varaždin je u prvih 10-15 minuta imao par kornera koje nismo spriječili. Poslije je sve bilo na našoj strani. Lijepi golovi u prvom poluvremenu, a s trećim smo riješili utakmicu. Imali smo još nekoliko situacija. Da su igrači koji su ušli bili življi, postigli bismo četvrti pogodak. Nažalost, nismo. Nisam sretan samo zbog primljenog gola jer smo u svemu nadigrali Varaždin. Čestitam Varaždinu i svojim igračima.

Boysi su vas bodrili kroz cijelu utakmicu.

- Kao i uvijek, svaka im čast. Zahvaljujem se navijačima. Bili su hrabri svi koji su došli jer je bilo hladno. Igrom smo ih ugrijali.

Slijedi teška utakmica s Lilleom.

- Opet ćemo imati tri utakmice tjedno. U srijedu putujemo, a u četvrtak igramo s Lilleom. Dobro ćemo se pripremiti. Oni su favoriti kod kuće, ali igrali smo dobre utakmice. Vjerujem da možemo odigrati pravu utakmicu, biti hrabri i doći do povoljnog rezultata.