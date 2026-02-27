Slaven Belupo pobijedio Istru 1961 i preuzeo treće mjesto HNL-a

U prvoj utakmici 24. kola HNL-a Slaven Belupo je kao domaćin svladao Istru 1961 sa 1-0 (0-0). Jedini gol postigao je Ilija Nestorovski (64). Dvoboj u Koprivnici, koji je pobjedniku nudio skok na treće mjesto ljestvice, protekao je u obostrano vrlo slaboj igri, poglavito u prvih sat vremena. Tijekom prvog poluvremena jedina situacija vrijedna spomena dogodila se u 32. minuti pred domaćim vratima. Lončar je osvojio dosta prostora, ušao u kazneni i onda vidio samog Prevljaka na drugoj vratnici, ali najbolji strijelac Istre pucao je vrlo slabo i promašio vrata.

Niti nastavak nije donio pozitivan pomak sve do pogotka. Dabro, koji je na teren stupio samo dvije minute ranije, prihvatio je loptu na lijevom krilu te vidio nečuvanog Nestorovskog u srcu kaznenog prostora, a iskusni je Makedonac znalački iskoristio pruženu priliku i zakucao loptu u mrežu.

Primljeni je pogodak razbudio igrače Istre koji su preuzeli inicijativu i do kraja dvoboja imali nekoliko prilika za poravnanje. No, u 75. minuti kapetan Božić i vratar Hadžikić pravovremeno su neutralizirali Prevljaka, da bi u 78. minuti nakon kornera Išasegi pogodio gredu vlastitog gola.

Treći Slaven sada ima 34 boda, dva više od četvrte Rijeke i petog Varaždina, dok je Istra 1961 nakon četvrtog poraza u nizu šesta sa 30 bodova, jednim više od sedme Lokomotive. Vodi Dinamo sa 51 bodom, pet manje ima drugi Hajduk.