Kladionice promijenile koeficijente nakon debakla Hajduka: Evo kako sada stoje favoriti

14. kolo HNL-a dosad nam je donijelo uvjerljive pobjede Slaven Belupa nad Vukovarom i Dinama nad Varaždinom te apsolutni debakl Hajduka na gostovanju kod Rijeke. Aktualni hrvatski prvak demolirao je prvenstvenog lidera s čak 5:0 i popeo se na šesto mjesto ljestvice, a rivalu s obale onemogućio da zadrži četiri boda prednosti pred Dinamom.

Plavi su u ranijoj utakmici u subotu svladali Varaždin s 3:1 na Maksimiru i približili se splitskoj momčadi na samo jedan bod zaostatka te tako zaoštrio borbu za titulu jesenskog prvaka. Dojam je kako će se o tome odlučivati u derbiju na Maksimiru šestog prosinca. Što se tiče borbe za onu "pravu", krajnju titulu, ovo kolo donijelo je velike promjene u koeficijentima kod kladioničara.

Dinamo je u kolo ušao kao prvi favorit unatoč bodovnom zaostatku za Hajdukom, a njegovi su izgledi dodatno porasli današnjim rezultatima. Koeficijent na Dinamo dosad je iznosio 1.70, a danas je dodatno pao na 1.55. Koeficijent da će Hajduk osvojiti prvenstvo prije današnje utakmice iznosio je 2.10, a sada je dodatno porastao na 2.50.