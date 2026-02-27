Naši Portali
TEŽAK TJEDAN

Hajduk čekaju tri vrlo teške utakmica, a Garcia zbog gluposti ne može računati na važnog igrača: 'S**nja se događaju'

Zagreb: NK Lokomotiva i HNK Hajduk u 17. kolu SuperSport HNL-a
Goran Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
27.02.2026.
u 15:47

Nogometaše Hajduka u narednih devet dana očekuje tri vrlo teške utakmice. Prvo je u nedjelju na rasporedu gostujući susret protiv Varaždina, vrlo komapktne momčadi koju bijeli na gostovanjima nisu svladali od kolovoza 2023., potom utakmica s Rijekom u Kupu i srijedu i novi derbi s Dinamom sljedeće nedjelje.

U prošlom gostovanju ui baroknom gradu, Hajduk je glatko poražen s 2:0, a novi poraz samo bi poljujao samopouzdanje igrača pred dvije još teže utakmice. Evo kako utakmicu dočekuje Gonzalo Garcia:

Nogomet je na prekretnici: Pogledajte gdje se vrte milijarde i tko je veliki gazda

- Varaždin je sjajno organiziran. Miran i staložen klub koji uvijek ima bazu. Jako je teško igrati protiv njih jer ti stoje blizu, agresivni su i prate te. U drugoj utakmici s njima ove godine zaslužili smo puno više. Nadam se da će ova utakmica završiti drugačije i da ćemo nastaviti niz iz prethodnih susreta.

Kreću li od početka Livaja, Marešić i Hodak?

- Imamo tri utakmice ovaj tjedan, a nemamo širok kadar. Svaka utakmica je različita, a trebamo svakoga. Možda netko tko započne protiv Varaždina neće u nekim drugim susretima.

Hoćete li se ravnati po utakmici u srijedu kojom možete osigurati Europu sljedeće sezone?

- Imamo dovoljno vremena za oporavak do srijede. Točno je što ste rekli, važna je utakmica za Europu. Europska liga nudi nam više pokušaja za ulazak u skupine. Ali, ako mi izgubimo od Varaždina, pričat će se da smo neambiciozni i loši. Zato nam je u glavi samo Varaždin, želimo pobjedu. Ne seciramo utakmice po važnosti, već po protivniku.

Stanje s ozljedama i izostancima?

- Krovinovića i Šarliju nešto muči, a za Almenu ne znam. Ne znam što mu se događa. Zglob mu je svakog tjedna sve veći, ne znam kako. Jako nam je važan i navikavamo se igrati bez njega. Bili smo i bez Pukija dugo. Treba nam snaga momčadi. Teško se natjecati, za svaki susret ti treba nešto drugačije. No, to je to što imamo. Nadamo se Almenu uskoro, a bez Nike ćemo biti tri utakmice. S***a se dogode, treba sada to istrpiti.

Jesu li bitniji bodovi protiv Varaždina ili prolaz u Kupu?

- Nema toga. Trener sam Hajduka, kluba koji želi slaviti u svakoj utakmici. Tako ćemo i pristupiti tim izazovima. Dinamo i Rijeka u Europi? To je sjajno za hrvatski nogomet, ali nama ne znači puno. To su široke ekipe, a mi imamo svoje stvari na koje se moramo fokusirati.

HNL NK Varaždin Hajduk

Želite prijaviti greške?

