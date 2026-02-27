Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 146
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#IRAN
#LIGA PRVAKA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SKOK NA RANG-LJESTVICI

Hrvatska pretekla Izrael! Sada se nalazi među 20 najboljih liga u Europi

Rijeka: Rijeka i Dinamo sastali se u 21.kolu
Nel Pavletic/PIXSELL
Autor
Edi Džindo
27.02.2026.
u 13:36

Ako Rijeka u idućem kolu Konferencijske lige, to jest u osmini finala, uspije ugrabiti samo jedan remi, po osvojenim bodovima za koeficijent Hrvatska će doći do svoje najuspješnije europske sezone u povijesti

Lijepe vijesti za hrvatski klupski nogomet donosi nam nova ljestvica Uefinih koeficijenata. Naime, nakon jučerašnje Rijekine pobjede protiv Omomije i Dinamovog remija protiv Genka, Hrvatska je u rangu Uefinih koeficijenata došla do konta od 6,781 bodova sakupljenih ove sezone. 

Ta brojka vam vjerojatno ne znači puno, no ona nam govori da je ovo druga najuspješnija europska sezona u povijesti hrvatskog klupskog nogometa. Ako Rijeka u idućem kolu Konferencijske lige, to jest u osmini finala, uspije ugrabiti samo jedan remi, po osvojenim bodovima za koeficijent Hrvatska će doći do svoje najuspješnije europske sezone u povijesti

Navijači su nemilosrdni: Jedan igrač Dinama na posebnom je udaru, pljušte brutalne poruke

Još jedna važna stvar je penjanje Hrvatske na ljestvici koeficijenata. Jučerašnjim rezultatima Rijeke i Dinama u Konferencijskoj, odnosno Europskoj ligi Hrvatska se konačno vratila među 20 najboljih europskih liga. Hrvatska je došla do petogodišnjeg učinka od 27,906 bodova, čime je pretekla Izrael koji je ostao na 27,500 bodova. 

Sve ovo nam govori koliko je važno imati više predstavnika u glavnim fazama europskih natjecanja. Iako je Dinamo proteklih sezona znao u Europi ostvarivati i bolje rezultate od ovog dosega play-off runde u nokaut fazi Europske lige, činjenica da se Rijeka plasirala u osminu finala Konferencijske lige drastično je podignula učinak koeficijenta, budući da se bodovi za svaku pobjedu, remi ili prolazak u sljedeću fazu dijele s ukupnim brojem sudionika iz te zemlje. Dakle, kod Hrvatske se broj bodova dijeli s četiri uzevši u obzir da iz HNL-a četiri kluba imaju pravo na plasman u kvalifikacije za europska natjecanja.

VEZANI ČLANCI:

Kad bismo, primjerice, imali tri kluba koja će se plasirati u glavnu fazu europskih natjecanja, bodovi bi se još efektivnije skupljali. Takvo što će Hrvatskoj itekako biti potrebno ako želi imati više klubova u europskim natjecanjima, a za to bi se morala popeti do 15. mjesta, koje u ovom trenutku drži Cipar s 35,443 boda. 

Kad bi došla među 15 najboljih (što ove sezone nije izvedivo), Hrvatska bi imala dva predstavika u Ligi prvaka, jednog u Europskoj ligi i dva u Konferencijskoj ligi. Prema trenutačnom stanju Hrvatska ima jednog predstavnika u Ligi prvaka, jednog u Europskoj ligi te dva u Konferencijskoj ligi. 

Ključne riječi
Hrvatska HNL nogomet UEFA koeficijent Konferencijska liga Europska liga Dinamo Rijeka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

U Vodicama održana sjednica Izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza, nakon sjednice izjavu za medije dao Marijan Kustić
DO 2031.

HNS potpisao novi ugovor za HNL, iznos je najveći u povijesti domaćeg nogometa

Radi se o najvrjednijem sporazumu za televizijska i marketinška prava u povijesti domaćeg klupskog nogometa. Hrvatski Telekom će tijekom pet ugovorenih sezona za televizijska i ostala prava uložiti ukupno 49,2 milijuna eura, dok će SuperSport za marketinška te prava na klađenje uložiti ukupno 12,5 milijuna eura. Hrvatski nogometni savez osigurao je tako čak 61,7 milijuna eura u pet godina za domaći nogomet.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!