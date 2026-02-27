Hrvatska pretekla Izrael! Sada se nalazi među 20 najboljih liga u Europi

Lijepe vijesti za hrvatski klupski nogomet donosi nam nova ljestvica Uefinih koeficijenata. Naime, nakon jučerašnje Rijekine pobjede protiv Omomije i Dinamovog remija protiv Genka, Hrvatska je u rangu Uefinih koeficijenata došla do konta od 6,781 bodova sakupljenih ove sezone.

Ta brojka vam vjerojatno ne znači puno, no ona nam govori da je ovo druga najuspješnija europska sezona u povijesti hrvatskog klupskog nogometa. Ako Rijeka u idućem kolu Konferencijske lige, to jest u osmini finala, uspije ugrabiti samo jedan remi, po osvojenim bodovima za koeficijent Hrvatska će doći do svoje najuspješnije europske sezone u povijesti.

Još jedna važna stvar je penjanje Hrvatske na ljestvici koeficijenata. Jučerašnjim rezultatima Rijeke i Dinama u Konferencijskoj, odnosno Europskoj ligi Hrvatska se konačno vratila među 20 najboljih europskih liga. Hrvatska je došla do petogodišnjeg učinka od 27,906 bodova, čime je pretekla Izrael koji je ostao na 27,500 bodova.

Sve ovo nam govori koliko je važno imati više predstavnika u glavnim fazama europskih natjecanja. Iako je Dinamo proteklih sezona znao u Europi ostvarivati i bolje rezultate od ovog dosega play-off runde u nokaut fazi Europske lige, činjenica da se Rijeka plasirala u osminu finala Konferencijske lige drastično je podignula učinak koeficijenta, budući da se bodovi za svaku pobjedu, remi ili prolazak u sljedeću fazu dijele s ukupnim brojem sudionika iz te zemlje. Dakle, kod Hrvatske se broj bodova dijeli s četiri uzevši u obzir da iz HNL-a četiri kluba imaju pravo na plasman u kvalifikacije za europska natjecanja.

Kad bismo, primjerice, imali tri kluba koja će se plasirati u glavnu fazu europskih natjecanja, bodovi bi se još efektivnije skupljali. Takvo što će Hrvatskoj itekako biti potrebno ako želi imati više klubova u europskim natjecanjima, a za to bi se morala popeti do 15. mjesta, koje u ovom trenutku drži Cipar s 35,443 boda.

Kad bi došla među 15 najboljih (što ove sezone nije izvedivo), Hrvatska bi imala dva predstavika u Ligi prvaka, jednog u Europskoj ligi i dva u Konferencijskoj ligi. Prema trenutačnom stanju Hrvatska ima jednog predstavnika u Ligi prvaka, jednog u Europskoj ligi te dva u Konferencijskoj ligi.