Zakon šutnje

Kovačević se nije pojavio pred medijima nakon utakmice

Zagreb: GNK Dinamo i NK Varaždin u utakmici 14. kola Prve HNL
Matija Habljak/PIXSELL
Autor
Robert Junaci
22.11.2025.
u 17:49

Trener nije želio govoriti nakon Karlovca, nije najavio Varaždin, a ni nakon utakmice nije došao na uobičajenu konferenciju za medije

Neki novi vjetrovi zapuhali su u Maksimiru. Ne mislimo pitom na onaj hladni vjetar koji je po Maksimiru nosio sniježne pahulje u susretu s Varaždinoom, u 3:1 pobjedi plavih, taj je bio konstantan. A novi vjetar u plavim odajama je - tener Mario Kovačević ne govori za medije. 

Prije Karlovca najavu je odradio novi dokapetan Miha Zajc, nakon 7:0 protiv Karlovca dao je Kovačević izjavu za nositelje TV prava, ne i za ostale medije. Utakmicu s Varaždinom u zadatak je dobio najaviti njegov pomoćnik Sandro Bloudek, a nakon tih 3:1 s Varaždincima, plavi su otkazali konferenciju za novinare. 

Nakon trenera Varaždina Nikole Šafarića koji je komentirao susret, glasnogovornik plavih je izvijestio:

- Dinamo neće imati press konferenciju, ispričavamo se na čekanju.

Zanimljivo i neobično, u svakom slučaju bilo bi lijepo znati na što je to naljutio Kovačevića ili možda nekog drugog u klubu pa je odlučeno da trener više, bar je zasad tako, više ne izlazi u javnost. 

Da, ponovno je trener dao izjavu za nositelje TV prava jer to valjda mora, kao što mora i za službeni kanal svog kluba. Takva je odluka valjda pravo kluba, ali što će s njom dobiti doista je teško 'prokljuviti', no mediji će preživjeti i bez Kovačevićevih izjava.
Ključne riječi
mario kovačević Dinamo

Kupnja