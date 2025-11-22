Kovačević se nije pojavio pred medijima nakon utakmice

Neki novi vjetrovi zapuhali su u Maksimiru. Ne mislimo pitom na onaj hladni vjetar koji je po Maksimiru nosio sniježne pahulje u susretu s Varaždinoom, u 3:1 pobjedi plavih, taj je bio konstantan. A novi vjetar u plavim odajama je - tener Mario Kovačević ne govori za medije.

Prije Karlovca najavu je odradio novi dokapetan Miha Zajc, nakon 7:0 protiv Karlovca dao je Kovačević izjavu za nositelje TV prava, ne i za ostale medije. Utakmicu s Varaždinom u zadatak je dobio najaviti njegov pomoćnik Sandro Bloudek, a nakon tih 3:1 s Varaždincima, plavi su otkazali konferenciju za novinare.

Nakon trenera Varaždina Nikole Šafarića koji je komentirao susret, glasnogovornik plavih je izvijestio:

- Dinamo neće imati press konferenciju, ispričavamo se na čekanju.

Zanimljivo i neobično, u svakom slučaju bilo bi lijepo znati na što je to naljutio Kovačevića ili možda nekog drugog u klubu pa je odlučeno da trener više, bar je zasad tako, više ne izlazi u javnost.