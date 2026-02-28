FOTO Eksplozije, ljudi bježe u skloništa, redovi za benzin: Pogledajte prizore iz Irana pod napadom
Sjedinjene Države i Izrael su u subotu napali Iran i time započeli novi sukob na Bliskom istoku. Iran je uzvratio ispaljivanjem raketa prema Izraelu, priopćila je izraelska vojska, a Pentagon je objavio da je američki napad nazvan "Epski gnjev"
Američki predsjednik Donald Trump pozvao je Irance da ostanu u skloništima jer će "bombe padati posvuda". "Kad završimo, preuzmite svoju vladu. Bit će vaša. Ovo će vjerojatno biti vaša jedina šansa generacijama", rekao je Trump u poruci Irancima
Scene koje stižu iz Irana pokazuju zgrade pod eksplozijama. Ljudi bježe u skloništa. Zbog krize stvaraju se i redovi ispred benzinskih postaja, ljudi čekaj da natoče gorivo. Al jazeera piše kako je pet učenika poginulo u izraelskom napadu na iransku osnovnu školu u Minabu na jugu Irana.
Iran je zauzvrat napao nekoliko američkih baza smještenih u bliskoistočnim zemljama. Nekoliko američkih baza u Kuvajtu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Kataru i Bahreinu meta su napada Iranske revolucionarne garde, prenijela je iranska novinska agencija FARS.