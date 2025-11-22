Naši Portali
Dinamo je konačno pokazao drukčiji gard, a domaći mladić je veliki dobitak

Zagreb: GNK Dinamo i NK Varaždin u utakmici 14. kola Prve HNL
Matija Habljak/PIXSELL
Autor
Robert Junaci
22.11.2025.
u 18:45

Kad su plavi otpustili kočnice koje su ih držale na početku utakmicu, sve je izgledalo dobro

Kad se pobijedi, 'sve je dobro i sve je za pet', pa i Dinamo može reći da je sad sve 'za pet' nakon što je slavio s 3:1 nad Varaždinom. Plavi su bili u krizi, nakon 0:3 poraza i jako loše partije protiv Celte u Europskoj ligi, stigao je još gori poraz od Istre koji je jako poljuljao samopouzdanje maksimirskoj momčadi.

Iza Dinama je sad reprezentativna stanka u kojoj su se plavi mogli malo presložiti te su nakon nje napunili mrežu Karlovca u kupu (7:0), ali to je bilo dobro za samopouzdanje, ne i za znak da su plavi izašli iz krize, jer Pamićeva momčad je bila toliko loša da nije mogla dati ocjenu o plavima.

Komentara 2

Avatar Banana man
Banana man
19:04 22.11.2025.

Ovaj Zajc je stvarno dobar...još kada ga krene sreća ... nadam se baš protiv Lillea

BI
billynik
19:01 22.11.2025.

Dinamo nije pokazao ništa od igre, pobijedio je zahvaljujući povremenim bljeskovima pojedinaca prvenstveno Hodze sve ostalo je tragedija sto ćemo vidjeti protiv Lila.

