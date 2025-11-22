Dinamo je konačno pokazao drukčiji gard, a domaći mladić je veliki dobitak

Kad se pobijedi, 'sve je dobro i sve je za pet', pa i Dinamo može reći da je sad sve 'za pet' nakon što je slavio s 3:1 nad Varaždinom. Plavi su bili u krizi, nakon 0:3 poraza i jako loše partije protiv Celte u Europskoj ligi, stigao je još gori poraz od Istre koji je jako poljuljao samopouzdanje maksimirskoj momčadi.



Iza Dinama je sad reprezentativna stanka u kojoj su se plavi mogli malo presložiti te su nakon nje napunili mrežu Karlovca u kupu (7:0), ali to je bilo dobro za samopouzdanje, ne i za znak da su plavi izašli iz krize, jer Pamićeva momčad je bila toliko loša da nije mogla dati ocjenu o plavima.