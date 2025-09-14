Boban nije htio da ga se postavlja, htio je biti - izabran. Sada je vođa novog Dinama

Dinamo u ovom trenutku ima nešto više od 61 tisuću članova, klupski je to rekord. I ovaj novi Dinamo odlučio je omogućiti svojim članovima da izaberu svoje novo vodstvo, 28 tisuća njih imalo je pravo glasa i jučer su od 9 do 19 sati mogli glasati. Istina, veliki izbor nisu ni imali, kandidirala se samo lista Dinamo proljeće na čelu sa Zvonimirom Bobanom i ona će dati 45 članova nove Skupštine koja više neće imati 60 nego 50 članova. Ostalih pet dali su povjerenici klubova, njih pet koji su dobili najveći broj glasova. Nakon ovih izbora u suštini se neće puno toga promijeniti. Istina, objedinit će se Izvršni i Nadzorni odbor, pa će tu biti malo manje ljudi, ali Zvonimir Boban, otkako je došao u Dinamo, vodio je glavnu riječ u klubu. Vodit će ju i dalje, ali sad kao predsjednik kojega su izabrali članovi kluba.

Naime, Boban je služeno postao predsjednik Uprave Dinama 1. lipnja, svoje mu je mjesto prepustio dotadašnji predsjednik Uprave Zvonimir Manenica, financijski stručnjak koji je preuzeo taj sektor u klubu. No Boban nije želio ostati postavljen, nego biti izabran od članova kluba, želio je na taj način dobiti legitimitet. Doduše, ne znamo baš tko bi mu mogao osporiti legitimitet i bez ovih izbora kad se zna tko je Zvonimir Boban.

Dinamovo proljeće na prošlim je izborima došlo u klub te uz veliku pomoć dosadašnjeg predsjednika kluba Velimira Zajeca osvojilo klupsku Skupštinu i krenulo nekim novim smjerom. Istina, to novo vodstvo u sportskom se smislu nije snašlo, sve su to dinamovci, uspješni poslovni ljudi, ali nogomet i sportska politika nisu im domaći teren. Nakon "teškog gostovanja" izgubili su važne bodove, izgubili su trofeje u Hrvatskoj. Njihova je veličina pak u tome što su sami sebi poput Sokrata priznali – znam da ništa ne znam, i širom otvorili vrata Zvonimiru Bobanu. Potez te donedavne Uprave je hvalevrijedan, nema baš puno ljudi na svijetu koji će vlast samo tako prepustiti pa i priznati da ima pametnijih od njih.

U nogometnom svijetu Zvonimir Boban je vrh, ogromna je stvar za Dinamo imati čovjeka s takvim europskim i svjetskim nogometnim ugledom. O Bobanu se uglavnom sve zna, bio je kapetan Dinama koji i danas žali što s klubom u kojem je krenuo iz baraka stadiona Hitrec-Kacian nije ništa osvojio kao igrač. Legendarni kapetan brončane reprezentacije sa SP-a u Francuskoj nastavio je svoju karijeru u sportu u raznim oblicima. Čovjek koji je radio u Uefi i Fifi, krojio sportsku politiku europskog giganta Milana, vodio naš jedini sportski list, a bio je i stručni nogometni komentator na talijanskoj televiziji, ima sve reference za vođenje kluba kao što je Dinamo, pa i klubova koji su veći od maksimirskog kluba.

Koliko je važno imati takvog čovjeka, s takvim ugledom u nogometnom svijetu, pokazalo se u ovih nekoliko mjeseci otkako je Boban u Dinamu. Odlučio je potpuno rekonstruirati svlačionicu, od trenera do većine igrača. Slagao je potpuno novu momčad, s dosta mladih igrača koji će, nastave li igrati kao dosad, plavima donijeti i financijski benefit, uz onaj rezultatski koji je odavno zacrtan. Doveo je igrače iz europskih klubova, jer njegov poziv ima težinu i tim igračima i njihovim dotadašnjim klubovima pa ih je zato i uspio dovesti. Dva igrača Bayerna, jedan iz Barcelone, jedan iz Rangersa, Kölna, pa iz Fenerbahçea, Augsburga...

Pokazao se kao sjajan pregovarač kad je trebalo dovesti Belju koji je u startu bio užasno skup, ali i vrlo tvrd kad su Mierezovi zastupnici mijenjali uvjete. Presjekao je i ugovore koje su imale donedavno najveće zvijezde plavih, Bruno Petković i Marko Pjaca. Otišli su i Ademi i Ristovski. I na kraju, tko bi osim Bobana mogao dovesti Bennacera, igrača Milana, za koji je odigao blizu 180 utakmica, uz još 50-ak za reprezentaciju Alžira. Lako je reći da je Bennacer imao problema s ozljedama u posljednje vrijeme, ali zar netko misli da bi takav igrač došao u Dinamo da nije bilo Bobana? I svi ti novi stranci rekli su nam da je Bobanov poziv bio jedan od presudnih faktora da se odluče doći u Dinamo. Biranim su riječima govorili o njemu, a oni mlađi među njima, koji ga se ne sjećaju kao igrača, 'guglali' su i onda shvatili veličinu čovjeka koji ih je nazvao.

Zvonimir Boban novi je predsjednik Dinama. Klub boljeg nije mogao imati, ali i pred Zvonom je puno posla. Počeo je sređivati nogometnu školu, doveo stručnjake iz Barcelone, radi na gradnji novog stadiona u Maksimiru i kampa plavih na Borongaju, a pritom se mora brinuti i o prvoj momčadi. Jer, samo rezultati u konačnici daju pravu ocjenu, a nakon sezone u kojoj je Dinamo ostao bez oba domaća trofeja, sad je naslov prvaka ključan, bez obzira na to je li Boban izabran ili ustoličen. Ipak vjerujemo da će u svom prvom petogodišnjem mandatu zaraditi i drugi.