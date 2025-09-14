VIDEO Igrač Dinama se rasplakao nakon što je dobio crveni karton

Dinamo je na Maksimiru doživio poraz od Gorice 1:2 u šestom kolu SuperSport HNL-a. Gosti su poveli golom Ikera Poza u 21. minuti, a Žan Trontelj povećao je vodstvo na 2:0 u 47. minuti. Dinamo je smanjio preko Sandra Kulenovića u 57. minuti, no samo pet minuta kasnije Luka Stojković dobio je crveni karton i ostavio svoju momčad s igračem manje.

Stojković je visoko podignutom nogom pokušao doći do lopte, pri čemu je slučajno udario Pozu. Iako mu je sudac Patrik Pavlešić u početku pokazao žuti karton, nakon VAR provjere odluka je promijenjena u izravni crveni. Video pogledajte OVDJE.

Nakon isključenja, Stojković je dresom prekrio lice i rasplakao se. Utješio ga je član Dinamova stožera Ivan Kelava, no mladi ofenzivac je tužan napustio teren. Bio mu je to prvi crveni karton u karijeri. Do sada je u dresu Dinama i Lokomotive upisao 114 nastupa, zabio 14 golova i dodao 15 asistencija.

To znači da Stojković neće igrati iduće subote u velikom derbiju s Hajdukom na Poljudu. Inače, i Hajduk je ovo kolo kiksao i izgubio od Varaždina tako da su plavi i bijeli izjednačeni na vrhu s po 13 bodova.