Medijski gigant poslao poruku: Hrvatska uvjerljivo gubi, nitko više ne sumnja da Brazil može osvojiti SP

Hrvatska reprezentacija od 16 sati igra četvrtfinale Svjetskog prvenstva protiv prvog favorita turnira, Brazila. U susret na stadion Education City ulazimo kao autsajderi, u nadi da ćemo iznenaditi i ponoviti nešto poput scenarija na Mundijalu u Rusiji 2018. godine. Kladionice nam uoči utakmice nisu blagonaklone, a nije ni britanski BBC.

>> Specijalna SP emisija: Suze i lom u redakciji Večernjeg lista: Plačem zbog Livakovića! Znate li vi što ovo sad znači?

Naime, njihov komentator Chris Sutton dao je svoju prognozu ishoda susreta. Očekuje glatku pobjedu Brazilaca, a spomenimo kako je prethodno pogodio 12 od 16 sudionika osmine finala natjecanja.

Važno je to što se za utakmicu protiv Južne Koreje vratio Neymar, koji će Selecao predvoditi i danas.

- To što se on vratio definitivno je pomoglo Brazilu u toj utakmici. Ako je itko i sumnjao u to da Brazil može osvojiti ovo Svjetsko prvenstvo, više ne sumnja. Napeli su mišiće i rekli: Stvari su postale ozbiljne, a mi smo spremni - rekao je Sutton.

Vatreni će po njegovom predviđanju izgubiti 3:0.

- Hrvatska u utakmici s Brazilom sigurno neće biti u prednosti. Za pobjedu protiv Japana se namučila, ali to nije bilo prvi put da u teškoj utakmici nađe put do pobjede. Ipak, ne vidim da Hrvatska može dalje. Ima neke dobre igrače, i mlade i stare, ali Brazil će biti prejak - zaključio je.

Kakav rezultat predviđate u četvrtfinalu? Pobjeda Hrvatske! 68,00% +

Pobjeda Brazila 13,28% +

Drama s produžetcima i penalima (zna se tko dobija, Hrvatska!) 17,10% +

Ista drama, ali Brazil dobija 1,62% +

Sve utakmice, komentare i analize vatrenih pratite na portalu Večernjeg lista