Koliko je Goran Ivanišević zaradio od suradnje s Đokovićem? Iznosi su milijunski...

Sve je počelo gotovo dva desetljeća prije njihove službene suradnje. Upoznali su se početkom 2000-ih na teniskoj akademiji Nikole Pilića, kada je 14-godišnji Novak Đoković donosio užinu Goranu Ivaniševiću, tada svježem pobjedniku Wimbledona. Nitko tada nije mogao ni sanjati da će taj susret biti uvertira u povijesno partnerstvo. Profesionalna suradnja započela je tek 2018., kada je Đoković pozvao Ivaniševića da se pridruži njegovom timu. "Sjećam se jasno trenutka kada sam pozvao Gorana. Marijan Vajda i ja tražili smo način da inoviramo i donesemo malo magije servisa u naš duo", objasnio je Đoković motive koji su pokrenuli lavinu uspjeha.

Cilj je bio jasan: pretvoriti Đokovićev servis u razorno oružje. Ivanišević, čiji je servis bio legendaran, u tome je u potpunosti uspio, podigavši prosječnu brzinu Đokovićevog prvog servisa na preko 193 km/h. No, donijeli su, kako je Đoković rekao, "i puno smijeha, zabave, rekorda i još 12 Grand Slam titula". Ivanišević je, nakon što je dugogodišnji trener Marijan Vajda napustio tim 2022., postao glavni trener, preuzimajući svu odgovornost. Njihova suradnja bila je sve samo ne mirna; prizori svađa i Đokovićevih monologa usmjerenih prema Goranovoj loži postali su uobičajeni, što je Ivanišević pripisivao njihovom "balkanskom mentalitetu".

Posao je opisivao kao turbulentan i iznimno stresan. "On vas drži pod stalnom napetošću. Nije lak tip, pogotovo kad mu nešto ne ide. Ali mi smo tu da podmetnemo leđa i primimo udarce", slikovito je objasnio hrvatski velikan, usporedivši pritisak vođenja Đokovića s treniranjem Real Madrida. Uspjesi su donijeli i golemu financijsku nagradu. Procjenjuje se da je Ivaniševićeva godišnja plaća iznosila između 300.000 i 500.000 eura, uz uobičajene bonuse od oko 10 posto od igračevih nagrada na turnirima, što mu je tijekom šestogodišnje suradnje donijelo milijunsku zaradu.

Kraj je uslijedio nakon Đokovićevog lošeg početka prošle sezone, obilježenog porazom od Jannika Sinnera u Australiji i šokantnim ispadanjem u Indian Wellsu. Ivanišević je priznao da je osjećao zasićenje i umor još od US Opena 2023.. "Došlo je do zamora materijala, jednostavno smo se zasitili", objasnio je. Čini se da je Đoković, u vječnoj potrazi za novom motivacijom, osjetio potrebu za promjenom. Iako je njihova kemija na terenu imala "uspona i padova", Đoković je istaknuo da je prijateljstvo "čvrsto kao stijena" te da se njihov turnir u društvenoj igri Čovječe, ne ljuti se nikada ne prekida. "Vječno sam zahvalan Novaku, pružio mi je priliku, a ja sam je iskoristio. Rezultati govore sami za sebe, zapisani su crno na bijelo", zaključio je Ivanišević, stavivši točku na pet povijesnih godina u svijetu tenisa.