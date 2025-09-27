Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 79
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
TENISKE LEGENDE

Koliko je Goran Ivanišević zaradio od suradnje s Đokovićem? Iznosi su milijunski...

Split: 13.9.1971. rođen Goran Ivanišević
Sasa Miljevic/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
27.09.2025.
u 13:00

Njihova suradnja bila je sve samo ne mirna; prizori svađa i Đokovićevih monologa usmjerenih prema Goranovoj loži postali su uobičajeni, što je Ivanišević pripisivao njihovom "balkanskom mentalitetu"

Sve je počelo gotovo dva desetljeća prije njihove službene suradnje. Upoznali su se početkom 2000-ih na teniskoj akademiji Nikole Pilića, kada je 14-godišnji Novak Đoković donosio užinu Goranu Ivaniševiću, tada svježem pobjedniku Wimbledona. Nitko tada nije mogao ni sanjati da će taj susret biti uvertira u povijesno partnerstvo. Profesionalna suradnja započela je tek 2018., kada je Đoković pozvao Ivaniševića da se pridruži njegovom timu. "Sjećam se jasno trenutka kada sam pozvao Gorana. Marijan Vajda i ja tražili smo način da inoviramo i donesemo malo magije servisa u naš duo", objasnio je Đoković motive koji su pokrenuli lavinu uspjeha.

Cilj je bio jasan: pretvoriti Đokovićev servis u razorno oružje. Ivanišević, čiji je servis bio legendaran, u tome je u potpunosti uspio, podigavši prosječnu brzinu Đokovićevog prvog servisa na preko 193 km/h. No, donijeli su, kako je Đoković rekao, "i puno smijeha, zabave, rekorda i još 12 Grand Slam titula". Ivanišević je, nakon što je dugogodišnji trener Marijan Vajda napustio tim 2022., postao glavni trener, preuzimajući svu odgovornost. Njihova suradnja bila je sve samo ne mirna; prizori svađa i Đokovićevih monologa usmjerenih prema Goranovoj loži postali su uobičajeni, što je Ivanišević pripisivao njihovom "balkanskom mentalitetu".

Posao je opisivao kao turbulentan i iznimno stresan. "On vas drži pod stalnom napetošću. Nije lak tip, pogotovo kad mu nešto ne ide. Ali mi smo tu da podmetnemo leđa i primimo udarce", slikovito je objasnio hrvatski velikan, usporedivši pritisak vođenja Đokovića s treniranjem Real Madrida. Uspjesi su donijeli i golemu financijsku nagradu. Procjenjuje se da je Ivaniševićeva godišnja plaća iznosila između 300.000 i 500.000 eura, uz uobičajene bonuse od oko 10 posto od igračevih nagrada na turnirima, što mu je tijekom šestogodišnje suradnje donijelo milijunsku zaradu.

Kraj je uslijedio nakon Đokovićevog lošeg početka prošle sezone, obilježenog porazom od Jannika Sinnera u Australiji i šokantnim ispadanjem u Indian Wellsu. Ivanišević je priznao da je osjećao zasićenje i umor još od US Opena 2023.. "Došlo je do zamora materijala, jednostavno smo se zasitili", objasnio je. Čini se da je Đoković, u vječnoj potrazi za novom motivacijom, osjetio potrebu za promjenom. Iako je njihova kemija na terenu imala "uspona i padova", Đoković je istaknuo da je prijateljstvo "čvrsto kao stijena" te da se njihov turnir u društvenoj igri Čovječe, ne ljuti se nikada ne prekida. "Vječno sam zahvalan Novaku, pružio mi je priliku, a ja sam je iskoristio. Rezultati govore sami za sebe, zapisani su crno na bijelo", zaključio je Ivanišević, stavivši točku na pet povijesnih godina u svijetu tenisa.

Preminuo Nikola Pilić, legendarni tenisač i izbornik Hrvatske
Ključne riječi
Goran Ivanišević Novak Đoković tenis

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još