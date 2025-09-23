Prepoznajete li ih? Na ovoj fotografiji još nisu znali da će pokoriti 'Jugu', a onda i cijeli svijet

Legendarni hrvatski teniski as Goran Ivanišević podijelio je svojedobno na Instagramu staru fotografiju gdje je on još u mladim danima, dječački naivan, bezbrižan, nasmijan. Takva je i kolegica do njega, također tenisačica, Monika Seleš, zvijezda bivše države.

- Stara dobra vremena s jednom od najboljih svih vremena Monikom Seleš. Mislim da nismo imali pojma što ćemo ostvariti u godinama koje su dolazile - napisao je Ivanišević uz divnu fotografiju.

Podsjetimo, Goran Ivanišević je nakon sjajne igračke karijere bio je trener Novaka Đokovića, a Monika živi jedan puno povučeniji život.

Naime, dok je bila na vrhuncu, karijera joj je praktički uništena 30. travnja 1993. godine, kada je naočigled cijelog svijeta brutalno napadnuta na turniru u Hamburgu. Podsjetimo, u pauzi između gemova do terena je stigao poremećeni Gunther Parche, koji je velikim kuhinjskim nožem ubo Moniku u gornji dio leđa.

Kod lopatice je zadobila ubodnu ranu od četiri centimetara. Premda se Monika oporavila za nekoliko tjedana, napad je ostavio psihičku traumu. Profesionalni tenis nije igrala dvije i pol godine, djelomično i zbog toga što je napadač dobio samo uvjetnu kaznu.

U tom je trenutku bila prva tenisačica svijeta, a kasnije je utvrđeno da je Parche bio je poremećeni obožavatelj Steffi Graf koji jednostavno nije podnosio Monikine pobjede.