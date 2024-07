Koliko hrvatski olimpijci zarade za zlato? Nećete vjerovati kakve su nagrade srpskim medaljašima

TENIS

Donna Vekić izborila treće kolo olimpijskog turnira u Parizu. Izbacila je pobjednicu US Opena

Protiv pobjednice US Opena i 2019. Andreescu Vekić je krenula nešto sporije, Kanađanka je povela sa 3-1, ali 28-godišnja Osječanka je tada vratila "break" zaostatka pa nakon dugog gema uspjela poravnati na 3-3, a to je bio samo početak sjajnog niza od sedam uzastopnih igara kojim je stigla do prednosti 6-3, 2-0.