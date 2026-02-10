Donosimo koliko zarađuju najveće zvijezde zimskih Igara! Mogli biste se jako iznenaditi

Zimske olimpijske igre predstavljaju neke od najuzbudljivijih i najzahtjevnijih sportova na svijetu, a sportaši koji njima dominiraju sada zarađuju više nego ikad prije. Od zaleđenih staza do prepunih arena, ove su zvijezde pretvorile elitne performanse u globalnu priču. Ovo je popis najplaćenijih zimskih olimpijaca po sportu...

Eileen Gu

Zarada: 23 milijuna dolara

Sport: Skijanje slobodnim stilom

Eileen Gu ne dominira samo na halfpipeovima i slopestyle stazama - postala je jedna od najtraženijih sportašica na svijetu. Njena kombinacija olimpijskih zlatnih medalja, globalne privlačnosti i slave u modi i kulturi izdvaja je od gotovo svih u zimskim sportovima. Gu predstavlja novo doba u kojem atletska izvrsnost i snaga brenda idu ruku pod ruku. Ona je dokaz da zimski sportaši mogu postići status superzvijezde i izvan staza.

Auston Matthews

Zarada: 20 milijuna dolara

Sport: Hokej

Auston Matthews je lice modernog hokeja, spajajući elitno postizanje golova sa superzvjezdanom karizmom. Iako njegovu zaradu pokreće dominacija u NHL-u, njegove olimpijske veze i međunarodni profil čvrsto ga drže u raspravi o Zimskim igrama. Matthewsova prisutnost pomogla je da se hokej još više progura u središte pozornosti mainstream sporta. On je rijedak igrač koji privlači pažnju i na ledu i izvan njega.

Lindsey Vonn

Zarada: 8 milijuna dolara

Sport: Alpsko skijanje

Lindsey Vonn ostaje jedna od najutjecajnijih osoba u zimskim olimpijskim sportovima. Njena legendarna karijera, puna pobjeda u Svjetskom kupu i olimpijskih medalja, i dalje je nedostižna većini. Vonnina neustrašiva osobnost učinila ju je prepoznatljivom daleko izvan kruga ljubitelja skijanja. Ona je trajna ikona čiji će se utjecaj nastaviti i dugo nakon njezine posljednje utrke.

Chloe Kim

Zarada: 4 milijuna dolara

Sport: Snowboarding

Chloe Kim revolucionirala je ženski snowboarding svojim zapanjujućim trikovima i nepokolebljivim samopouzdanjem na najvećim pozornicama. Kao dvostruka osvajačica olimpijskog zlata, postala je zaštitno lice svog sporta još u tinejdžerskim godinama. Kimina zarada odražava i njezinu konkurentsku dominaciju i njezin utjecaj na kulturu mladih. Pomogla je redefinirati što je moguće za sljedeću generaciju zimskih sportaša.

Ilia Malinin

Zarada: 700 tisuća dolara

Sport: Umjetničko klizanje

Ilija Malinin brzo je zaradio nadimak "Bog četverokutnika" ili 'Četverostruki Bog' zbog pomicanja tehničkih granica muškog umjetničkog klizanja. Njegovi povijesni skokovi i neustrašive rutine učinili su ga nezaobilaznom atrakcijom na velikim natjecanjima. Dok njegova zarada zaostaje za komercijalnijim sportovima, njegov zvjezdani status brzo raste. Malinin predstavlja budućnost umjetničkog klizanja na svim razinama.

Ovi sportaši dokazuju da zimski sportovi više nisu ograničeni na specijaliziranu publiku ili sezonsku pažnju. Kroz povijesne nastupe, iznimne osobnosti i svjetsku popularnost, uzdigli su svoje sportove na globalnu razinu, a usput i svoju zaradu. Kako Zimske igre nastavljaju globalno rasti, jaz između sportske izvrsnosti i financijskih prilika sve je manji. Sljedeća generacija već se sprema pomaknuti obje granice još dalje.