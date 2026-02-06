FOTO Evo koje su poznate face stigle na otvorenje Olimpijskih igara, među njima nogometaši, glazbenici, političari...
Večeras su i službeno počele 25. Zimske olimpijske igre. Svečano otvorenje bilo je na stadionu Giuseppe Meazza, većini poznat kao Sa Siro. On broji kapacitet oko 75 tisuća gledatelja, a majstori produkcije odradili su odličan posao. Uz San Siro ceremonija će uključivati i druge gradove i planinske lokacije poput Cortine d’Ampezzo, Predazza i Livigna, a parada sportaša prvi put će se pojavljivati istodobno na više mjesta zbog geografskog rasporeda Igara.