FOTO Evo koje su poznate face stigle na otvorenje Olimpijskih igara, među njima nogometaši, glazbenici, političari...

Večeras su i službeno počele  25. Zimske olimpijske igre. Svečano otvorenje bilo je na stadionu Giuseppe Meazza, većini poznat kao Sa Siro. On broji kapacitet oko 75 tisuća gledatelja, a majstori produkcije odradili su odličan posao. Uz San Siro ceremonija će uključivati i druge gradove i planinske lokacije poput Cortine d’Ampezzo, Predazza i Livigna, a parada sportaša prvi put će se pojavljivati istodobno na više mjesta zbog geografskog rasporeda Igara.
Večeras su i službeno počele  25. Zimske olimpijske igre. Svečano otvorenje bilo je na stadionu Giuseppe Meazza, većini poznat kao Sa Siro. On broji kapacitet oko 75 tisuća gledatelja, a majstori produkcije odradili su odličan posao. Uz San Siro ceremonija će uključivati i druge gradove i planinske lokacije poput Cortine d’Ampezzo, Predazza i Livigna, a parada sportaša prvi put će se pojavljivati istodobno na više mjesta zbog geografskog rasporeda Igara.
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Među poznatim licima je i ono velikog nogometaša Zlatana Ibrahimovića, koji je u petak ranije nosio olimpijski plamen kroz ulice Milana.
Među poznatim licima je i ono velikog nogometaša Zlatana Ibrahimovića, koji je u petak ranije nosio olimpijski plamen kroz ulice Milana.
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Tu je i reper Snoop Dogg koji je ukrao show tijekom natjecanja mješovitih parova u curlingu, gdje je s tribina bodrio američku reprezentaciju, a potom se i sam okušao u ovom sportu.
Tu je i reper Snoop Dogg koji je ukrao show tijekom natjecanja mješovitih parova u curlingu, gdje je s tribina bodrio američku reprezentaciju, a potom se i sam okušao u ovom sportu.
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Među velikim zvijezdama je i glumac Jeff Goldblum, kojeg svi znaju iz filmova 'Jurassic Park' i 'Independence Day'.
Među velikim zvijezdama je i glumac Jeff Goldblum, kojeg svi znaju iz filmova 'Jurassic Park' i 'Independence Day'.
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Ni političari nisu propustili ovaj veliki događaj, pa je tako stigao i američki potpredsjednik JD Vance.
Ni političari nisu propustili ovaj veliki događaj, pa je tako stigao i američki potpredsjednik JD Vance.
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
OGLAS
Ni R&B zvijezda nije izostala, glazbenik Usher je stigao. 
Ni R&B zvijezda nije izostala, glazbenik Usher je stigao. 
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Tu je i bivši tenisač Boris Becker.
Tu je i bivši tenisač Boris Becker.
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Događaj nije propustila ni poznata modna dizajnerica Donatella Versace.
Događaj nije propustila ni poznata modna dizajnerica Donatella Versace.
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Stigla je i umirovljena nizozemska brzoklizačica koja se natjecala u višebojnom maratonu i inline klizanju Irene Schouten.
Stigla je i umirovljena nizozemska brzoklizačica koja se natjecala u višebojnom maratonu i inline klizanju Irene Schouten.
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Među uzvanicima je i glumica i plesačica Monique Coleman.
Među uzvanicima je i glumica i plesačica Monique Coleman.
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Stigla je i glumica Michelle Yeoh, koju smo posebno pratili u 'James Bondu' sa svojim suprugom.
Stigla je i glumica Michelle Yeoh, koju smo posebno pratili u 'James Bondu' sa svojim suprugom.
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Pjevačica Laura Pausini zasjala je na pozornici.
Pjevačica Laura Pausini zasjala je na pozornici.
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
OGLAS
Svojim nastupom oduševio je i talijanski glumac Pierfrancesco Favino.
Svojim nastupom oduševio je i talijanski glumac Pierfrancesco Favino.
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
OGLAS

Ne propustite

1/