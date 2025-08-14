Naši Portali
POTVRĐENO JE

Revolucija na Olimpijskim igrama, organizatori dopustili veliku promjenu, ovo do sad nismo imali

Foto: Fourmy Mario/ABACA/ABACA
Zvonimir Matić/Hina
14.08.2025.
u 22:16

U Los Angelesu će se izgraditi 19 privremenih borilišta koja bi nakon ovakve odluke sva mogla dobiti komercijalna imena po globalnim sponzorima MOO-a

Tijekom Olimpijskih i Paraolimpijskih igara u Los Angelesu 2028. godine po prvi će se put u povijesti smjeti koristiti sponzorska imena za borilišta. Organizatori su objavili kako su dobili podršku Međunarodnog olimpijskog odbora za pilot-projekt davanja sponzorskih imena ili ostavljanje postojećih sponzorskih imena borililištima kako bi povećali profitabilnost.

Tako je već sada poznato kako će se natjecanja u skvošu, koji će u Los Angelesu imati olimpijsku premijeru, odvijati u Comcast Squash Centeru smještenom pored filmskih Universal Studiosa, dok će se natjecanja u odbojci održati u Honda Centeru u Anaheimu, domu hokejaške NHL momčadi Anaheim Ducksa.

U Los Angelesu će se izgraditi 19 privremenih borilišta koja bi nakon ovakve odluke sva mogla dobiti komercijalna imena po globalnim sponzorima MOO-a. 

"Kada ste prvi koji nešto radite u kontekstu olimpijskih igara, to je velika stvar. Ovo je velika stvar za nas, a puno nam znači i potpora MOO-a. Imat ćemo jaku platformu i priliku za komercijalni sektor te smo jako uzbuđeni", rekao je predsjednik Organizacijskog odbora LA28 Casey Wasserman.
revolucija Los Angeles Olimpijske igre 2028

