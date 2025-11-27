Prometne gužve, kašnjenje žičare... Ne, nije Zagreb, s ovim se muče i pred Olimpijske igre

Massimo Bortoluzzi, pokrajinski vijećnik za promet, rekao je da su neizvjesnost oko projekta žičare i kašnjenja u pripremi mjesta za prikupljanje gledatelja koji idu na događaje doveli do preliminarnog smanjenja od 15 posto u početnim procjenama od 200.000 gledatelja. "Moramo povući crtu, previše smo se približili roku i sada riskiramo probleme s pronalaženjem vozača i prijevoza", rekao je Bortoluzzi za Reuters.

Organizatori su privremeno ograničili broj ulaznica dostupnih za događaje u Cortini kako bi odgovarali trenutnom kapacitetu prometnog sustava i izbjegli prometne gužve, rekao je glasnogovornik Zaklade Milano Cortina 2026, lokalnog organizacijskog odbora, bez navođenja preciznih brojki. S obzirom na to da Igre počinju za nešto više od dva mjeseca, radovi na izgradnji žičare, koja će prevesti tisuće gledatelja od centra grada do alpskog skijaškog centra Tofane gdje se održavaju ženske utrke, znatno kasne. Žičara bi trebala pomoći u smanjenju prenapučenosti prevozeći posjetitelje izravno iz osnovne škole u gradu do skijaških staza. Projekt, poznat kao gondolska žičara, uključuje 10 stupova i tri stanice - dolinsku, međustanicu i vrhovnu - s 50 kabina za 10 osoba, sposobnih za prijevoz 2400 putnika na sat.

Cortina će sa svojim novim centrom za klizanje biti domaćin curlinga, bobsleigha, sanjkanja i skeletona. Smještena u Dolomitima, Cortina je jedno od najpoznatijih talijanskih zimskih odmarališta i domaćin Igara 1956. godine, ali nema željezničku stanicu i pristup gradu jedinom glavnom cestom često može biti spor u vrijeme najveće gužve. Automobili ostaju glavni način kretanja po gradu u kojem živi samo oko 5500 stalnih stanovnika.

Uvode se posebne mjere kako bi se pokušale ublažiti gužve tijekom Olimpijskih igara koje se održavaju od 6. do 22. veljače. Samo će vozila s dozvolama moći pristupiti dijelovima grada - one će biti dostupne lokalnim kućanstvima, vlasnicima vikendica i osobama koje pružaju usluge tijekom Igara. Navijači s ulaznicama za olimpijske događaje morat će ostaviti svoje automobile na određenim mjestima i uzeti autobuse kako bi došli do mjesta gdje se održavaju natjecanja.