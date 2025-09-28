Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 55
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
PRAVA INSPIRACIJA

Koja je tajna Luke Modrića? Evo zašto je hrvatski maestro s 40 godina i dalje na vrhu

World Cup - UEFA Qualifiers - Group L - Croatia v Montenegro
Foto: Antonio Bronic/REUTERS
1/3
VL
Autor
vecernji.hr
28.09.2025.
u 12:50

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije i nova zvijezda AC Milana, Luka Modrić, u nedavnom je razgovoru za američki CBS Sports Golazo otkrio tajnu svoje nevjerojatne dugovječnosti i mentaliteta

Iako se može činiti pogrešnim nazvati Luku Modrića jednim od otkrića sezone, malo tko je očekivao da će s tek navršenih 40 godina biti ovako ključan igrač za Milan. Hrvatski virtuoz ne samo da se prilagodio zahtjevima Serie A, već je nastavio demonstrirati razinu izvrsnosti kojoj mnogi teže u naponu snage, a kamoli deset godina nakon tog perioda. Njegov dolazak u redove Rossonera unio je novu dimenziju u igru momčadi, a dominantnim nastupima u veznom redu brzo je osvojio navijače i talijansku sportsku javnost, koja ga opisuje kao "dušu Milana" i dirigenta koji s nevjerojatnom lakoćom pronalazi prostor i diktira tempo. Upravo u kontekstu njegovog sjajnog početka u Italiji, njegove su izjave o motivaciji dobile posebnu težinu i postale glavna tema talijanskih medija.

U razgovoru za emisiju CBS Sports Golazo, čije su dijelove prenijeli brojni talijanski portali, Modrić je na vrlo jednostavan način objasnio što ga pokreće i zašto ne pokazuje znakove usporavanja. Njegov odgovor nije formula skrivena u trenažnom procesu ili prehrani, već nešto puno dublje i iskrenije, nešto što ga prati od najranijih dana i što je temelj svih njegovih uspjeha.

"Kako održavam motivaciju? To je samo ljubav prema nogometu, stvarno volim nogomet. Otkad sam se rodio, vidim fotografije iz djetinjstva i na njima sam s loptom. Toliko volim nogomet, to je razlog zašto održavam ovu motivaciju. Kad pobijediš, to je jedinstven osjećaj i želiš da se ponovi. To je ono što me drži motiviranim, još uvijek želim pobjeđivati", iskreno je poručio kapetan hrvatske reprezentacije.

Na pitanje postoji li neka specifična tajna njegove dugovječnosti na najvišoj razini, Modrić je naglasio važnost mentalnog sklopa koji ne dopušta opuštanje, bez obzira na sve trofeje i individualna priznanja koja stoje iza njega. Njegova filozofija svodi se na konstantno dokazivanje i odbacivanje samozadovoljstva, što je lekcija koja nadilazi sportske okvire i može poslužiti kao inspiracija u svakom segmentu života.

"Tajna? Ne mogu reći jednu specifičnu stvar. Mnogo je stvari koje se moraju spojiti, ali najvažnija je ljubav prema igri i nastavak žrtvovanja. Ne smiješ biti zadovoljan onim što si već učinio, gledati unatrag i reći: 'Učinio sam ovo, učinio sam ono.' U nogometu se uvijek moraš dokazivati, bez obzira na to koliko si velik i koliko si već postigao. Moraš se nastaviti dokazivati i to je ono o čemu razmišljam. Vjerojatno sam zato još uvijek na ovoj razini", zaključio je Modrić. Ove riječi najbolje objašnjavaju zašto, i nakon što je ispisao povijest Real Madrida i osvojio sve što se moglo osvojiti, i dalje s istim žarom pleše po travnjacima i oduševljava nogometni svijet.

Ma nema mu ravnog! Luka Modrić je kralj San Sira, dresovi s njegovim prezimenom lete s polica
Ključne riječi
motivacija Milan Luka Modrić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još