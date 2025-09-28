Koja je tajna Luke Modrića? Evo zašto je hrvatski maestro s 40 godina i dalje na vrhu

Iako se može činiti pogrešnim nazvati Luku Modrića jednim od otkrića sezone, malo tko je očekivao da će s tek navršenih 40 godina biti ovako ključan igrač za Milan. Hrvatski virtuoz ne samo da se prilagodio zahtjevima Serie A, već je nastavio demonstrirati razinu izvrsnosti kojoj mnogi teže u naponu snage, a kamoli deset godina nakon tog perioda. Njegov dolazak u redove Rossonera unio je novu dimenziju u igru momčadi, a dominantnim nastupima u veznom redu brzo je osvojio navijače i talijansku sportsku javnost, koja ga opisuje kao "dušu Milana" i dirigenta koji s nevjerojatnom lakoćom pronalazi prostor i diktira tempo. Upravo u kontekstu njegovog sjajnog početka u Italiji, njegove su izjave o motivaciji dobile posebnu težinu i postale glavna tema talijanskih medija.

U razgovoru za emisiju CBS Sports Golazo, čije su dijelove prenijeli brojni talijanski portali, Modrić je na vrlo jednostavan način objasnio što ga pokreće i zašto ne pokazuje znakove usporavanja. Njegov odgovor nije formula skrivena u trenažnom procesu ili prehrani, već nešto puno dublje i iskrenije, nešto što ga prati od najranijih dana i što je temelj svih njegovih uspjeha.

"Kako održavam motivaciju? To je samo ljubav prema nogometu, stvarno volim nogomet. Otkad sam se rodio, vidim fotografije iz djetinjstva i na njima sam s loptom. Toliko volim nogomet, to je razlog zašto održavam ovu motivaciju. Kad pobijediš, to je jedinstven osjećaj i želiš da se ponovi. To je ono što me drži motiviranim, još uvijek želim pobjeđivati", iskreno je poručio kapetan hrvatske reprezentacije.

Na pitanje postoji li neka specifična tajna njegove dugovječnosti na najvišoj razini, Modrić je naglasio važnost mentalnog sklopa koji ne dopušta opuštanje, bez obzira na sve trofeje i individualna priznanja koja stoje iza njega. Njegova filozofija svodi se na konstantno dokazivanje i odbacivanje samozadovoljstva, što je lekcija koja nadilazi sportske okvire i može poslužiti kao inspiracija u svakom segmentu života.

"Tajna? Ne mogu reći jednu specifičnu stvar. Mnogo je stvari koje se moraju spojiti, ali najvažnija je ljubav prema igri i nastavak žrtvovanja. Ne smiješ biti zadovoljan onim što si već učinio, gledati unatrag i reći: 'Učinio sam ovo, učinio sam ono.' U nogometu se uvijek moraš dokazivati, bez obzira na to koliko si velik i koliko si već postigao. Moraš se nastaviti dokazivati i to je ono o čemu razmišljam. Vjerojatno sam zato još uvijek na ovoj razini", zaključio je Modrić. Ove riječi najbolje objašnjavaju zašto, i nakon što je ispisao povijest Real Madrida i osvojio sve što se moglo osvojiti, i dalje s istim žarom pleše po travnjacima i oduševljava nogometni svijet.