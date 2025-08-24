Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 59
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
BREAKING
Do kraja vikenda iskoristi akcijske cijene digitalne pretplate. Imamo sjajan dar uz e-novine!
Poslušaj
Prijavi grešku
OKRŠAJ U OPUS ARENI

Hajduk bez dva važna igrača gostuje u Osijeku. Evo gdje gledati derbi

Osijek i Hajduk sastali se u 32. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Martin Bubanović
24.08.2025.
u 12:30

Ulozi su visoki na obje strane, a remi nije pozitivan ishod niti jednima, niti drugima. Tri boda koja vise u zraku, mogu imati značajan utjecaj na inicijalnu fazu prvenstva

Hajduk i Osijek susreću se u derbiju četvrtog kola Hrvatske nogometne lige. Utakmica je od velikog značaja za obje momčadi pa se na terenu može očekivati zanimljiva igra.

Hajduk nastoji osigurati nastavak stopostotnog učinka. Do sada su slavili nadjačali Istru, Goricu i Slaven Belupo. Međutim, ispadanjem iz europskih natjecanja, razočarali su navijače kojima bi svaki podbačaj u HNL-u mogao biti poput soli na ranu.

FOTO Milan šokantno izgubio u Modrićevom debiju. Allegri se lupao po glavi, a pogledajte kapetanov izraz lica
Osijek i Hajduk sastali se u 32. kolu SuperSport HNL-a
1/27

S druge strane stoji Osijek koji je do sada ponudio dobre predstave, ali nije došao do bodova. U srazu s Dinamom bili su osobito inspirirani, ali naposljetku su poraženi. U novom derbiju nadaju se napraviti isto, no s pozitivnim učinkom te tako upisati prvu pobjedu sezone.

Utakmicu možete gledati na kanalu MAXSport 1 ili Hajduk Digital TV-u. Značajno je da gosti na Opus Areni neće na raspolaganju imati dvojicu ozlijeđenih aduta: Antu Rebića i Niku Sigura. Kladionice ih svejedno vide kao favorita s koeficijentom 2.40 na njihovu pobjedu. Koeficijent na Osijek je 3.40, a na remi 3.50. Utakmica je na rasporedu od 18.30, a tekstualni prijenos pratite na stranicama portala Večernjeg lista.

Zvonimir Boban kandidirao se za novog predsjednika Dinama! Evo kada su izbori u Maksimiru
Ključne riječi
Osijek Hajduk gdje gledati HNL domaći nogomet

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2025-08-22/kovacevic1.jpg
Video sadržaj
2
MALO POZNATO

Brat Dinamova trenera zbog životnog poziva daleko je od očiju javnosti: 'Na njemu je veliki presing'

– Brata volim, molim za njega, kao i za svakog čovjeka. Molio sam se za brata oduvijek, zajedno s drugim svećenicima i u teškom razdoblju kada se borio s bolešću. Mario ima svoj put, izabrao je trenerski poziv, i dobro mu ide. I njemu, naravno i sebi, želim da budemo dobri kršćani, da budemo vjerni Bogu i dobri ljudi. Da se volimo i poštujemo – kazao nam je don Darko

Učitaj još