Hajduk bez dva važna igrača gostuje u Osijeku. Evo gdje gledati derbi

Hajduk i Osijek susreću se u derbiju četvrtog kola Hrvatske nogometne lige. Utakmica je od velikog značaja za obje momčadi pa se na terenu može očekivati zanimljiva igra.

Hajduk nastoji osigurati nastavak stopostotnog učinka. Do sada su slavili nadjačali Istru, Goricu i Slaven Belupo. Međutim, ispadanjem iz europskih natjecanja, razočarali su navijače kojima bi svaki podbačaj u HNL-u mogao biti poput soli na ranu.

S druge strane stoji Osijek koji je do sada ponudio dobre predstave, ali nije došao do bodova. U srazu s Dinamom bili su osobito inspirirani, ali naposljetku su poraženi. U novom derbiju nadaju se napraviti isto, no s pozitivnim učinkom te tako upisati prvu pobjedu sezone.

Utakmicu možete gledati na kanalu MAXSport 1 ili Hajduk Digital TV-u. Značajno je da gosti na Opus Areni neće na raspolaganju imati dvojicu ozlijeđenih aduta: Antu Rebića i Niku Sigura. Kladionice ih svejedno vide kao favorita s koeficijentom 2.40 na njihovu pobjedu. Koeficijent na Osijek je 3.40, a na remi 3.50. Utakmica je na rasporedu od 18.30, a tekstualni prijenos pratite na stranicama portala Večernjeg lista.