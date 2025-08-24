Policija uoči dolaska Torcide objavila upozorenje za navijače i stanovnike Osijeka. Sve što trebate znati

Osijek će u četvrtome kolu Hrvatske nogometne lige ugostiti Hajduk u velikom nedjeljnom okršaju. Bit će to treći derbi ove sezone koji će večerašnji domaćin igrati. Do sada su se susreli s Dinamom, Rijekom i Varaždinom. Ove godine još nisu upisali pobjedu pa navijači očekuju pritisak i motiviranu igru. S druge strane je Hajduk, koji nastoji nastaviti niz slavlja čime mogu zadržati korak s Dinamom. Njihovi navijači također, osobito nakon ispadanja iz Europe, zahtijevaju najbolje izdanje. Očekujući veliku aktivnost navijačkih skupina na tribinama, policija je susret proglasila utakmicom visokog rizika i objavila priopćenje, tekst kojega prenosimo u cijelosti:

"Na stadionu Opus Arena u Osijeku u nedjelju, 24. kolovoza 2025. godine s početkom u 18.30 sati, odigrat će se nogometna utakmica 4. kola SuperSport Hrvatske nogometne lige između NK Osijek i HNK Hajduk.

Utakmica je proglašena utakmicom visokog rizika te će policija - uz koordinativnu ulogu Stožera za osiguranje utakmica visokog rizika Ravnateljstva policije, sukladno Protokolu o sigurnosti na utakmicama visokog rizika i sukladno Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima (NN 76/09, 92/14,70/19), Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima (NN 117/03, 71/06, 43/09, 34/11, 114/22) i Zakonu o javnom okupljanju (NN 128/99, 90/05, 139/05, 150/05, 82/11, 78/12, 114/22), poduzimati mjere i radnje iz svoje nadležnosti.

S obzirom na očekivani veliki interes gledatelja te očekivani dolazak većeg broja gostujućih navijača, pozivamo sve posjetitelje da se detaljno upoznaju s uputama i preporukama koje navodimo u nastavku priopćenja.

Obavijest za gledatelje

Ulazi u stadion Opus Arena bit će otvoreni od 16.30 sati. Pozivaju se posjetitelji da do stadiona dođu ranije kako bi se izbjegle prometne gužve i čekanje na ulazima u stadion.

Obavijest za gostujuće navijače

Za gostujuće navijače predviđen je prihvat na izlazu s autoceste A5 (NP Osijek) zbog čega bi bilo poželjno da dođu najkasnije do 16 sati, kako bi u organiziranoj koloni bili dopraćeni do stadiona Opus Arena.

Gostujućim navijačima se preporučuje da za okrjepu i točenje goriva koriste odmorišta prije punkta predviđenog za prihvat navijača, s obzirom na to da će policijski službenici osiguravati preprate gostujućih navijača od izlaza s autoceste A5 (NP Osijek) do stadiona Opus Arena.

Organizator utakmice u prostoru tribina omogućio je prodaju hrane i pića te sanitarne čvorove zbog čega se gledatelji ponovno podsjećaju da im, ako namjeravaju izaći izvan prostora stadiona tijekom utakmice, neće biti omogućen povratak na tribinu.

Informacije o prometu na dan utakmice

Na dan utakmice, u užoj zoni stadiona u Ulici Antuna Kanižlića na dionici od kružnog toka do ulaza u parkiralište stadiona, bit će uspostavljena privremena regulacija prometa, kojom će biti zabranjen promet motornih vozila, osim vozila s dozvolom.

Pozivamo navijače da na utakmicu u neposrednu zonu stadiona dođu pješice ili javnim gradskim prijevozom. Na parkirališnim prostorima u užoj zoni stadiona bit će zabranjen promet i parkiranje zbog ograničenog broja parkirališnih mjesta, osim za vozila s akreditacijom.

Zabranjeni preleti u zoni stadiona

Na dan utakmice zabranjeni su letovi svih letjelica i dronova, oko i iznad stadiona.

Fer, korektno i sportsko navijanje

Molimo navijače da se pridržavaju odredbi vezanih uz Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima i Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira, osobito vezano uz neprimjereno skandiranje, konzumaciju alkohola i uporabu pirotehnike.

Ovim putem pozivamo sve navijače, posjetitelje i građane na fer, korektno i sportsko navijanje bez rasističkog i diskriminatornog skandiranja prije, za vrijeme i nakon utakmice.

Poštivanje Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima

Na ulazima na stadion zaštitarska služba provodit će sigurnosne preglede.

Sukladno Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, zabranjeno je:

unošenje ili pokušaj unošenja alkoholnih pića i droga te ulazak i boravak u prostor športskog objekta u alkoholiziranom stanju,

unošenje pirotehničkih sredstava, oružja i drugih predmeta koji su pogodni za nanošenje ozljeda ili za stvaranje nereda i nasilja,

paljenje i bacanje pirotehničkih sredstava, kao i paljenje drugih navijačkih rekvizita,

maskiranje lica kapom, maramom ili na drugi način s ciljem prikrivanja identiteta,

unošenje i isticanje transparenata, zastava ili drugih stvari s tekstom ili slikom, znakom ili drugim obilježjem kojima se iskazuje ili potiče mržnja ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti,

pjevanje pjesama ili dobacivanje poruka čiji sadržaj iskazuje ili potiče mržnju ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti,

pokušaj nedopuštenog ulaska, odnosno nedopušteni ulazak u natjecateljski prostor ili u gledateljski prostor, prostor koji je namijenjen sucima ili drugim osobama koje sudjeluju u športskom natjecanju,

bacanje predmeta u natjecateljski prostor te

boravak i zadržavanje na mjestu u gledateljskom prostoru za koje se ne posjeduje ulaznica ili odgovarajuća isprava izdana od strane organizatora.

Sva uočena protupravna ponašanja bit će sankcionirana sukladno Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima i drugim zakonskim propisima.

Ulazak na stadion odbit će se:

posjetiteljima pod utjecajem alkohola,

osobama koje ne posjeduju personaliziranu ulaznicu,

posjetitelju za kojeg se utvrdi da posjeduje zabranjene predmete i

osobama za koje postoji vjerojatnost da će ugroziti sigurnost drugih na utakmici.

Foto i video snimanje javnog okupljanja

Policija će sukladno članku 79. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima prije, za vrijeme odigravanja i nakon završetka utakmice audio i video snimati te fotografirati javno okupljanje i javna mjesta na stadionu te prilaznim pravcima.

Pozivamo građane da poštuju smjernice, upozorenja i naredbe policijskih službenika u prometu i na stadionu."