POSEBNE MJERE

Policija uoči dolaska Torcide objavila upozorenje za navijače i stanovnike Osijeka. Sve što trebate znati

Zagrijavanje nogometaša Hajduka i Rijeke uoči početka utakmice 35. kola SuperSport HNL-a
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
24.08.2025.
u 14:07

"Pozivamo građane da poštuju smjernice, upozorenja i naredbe policijskih službenika u prometu i na stadionu", napisali su iz policije uz detaljne upute

Osijek će u četvrtome kolu Hrvatske nogometne lige ugostiti Hajduk u velikom nedjeljnom okršaju. Bit će to treći derbi ove sezone koji će večerašnji domaćin igrati. Do sada su se susreli s Dinamom, Rijekom i Varaždinom. Ove godine još nisu upisali pobjedu pa navijači očekuju pritisak i motiviranu igru. S druge strane je Hajduk, koji nastoji nastaviti niz slavlja čime mogu zadržati korak s Dinamom. Njihovi navijači također, osobito nakon ispadanja iz Europe, zahtijevaju najbolje izdanje. Očekujući veliku aktivnost navijačkih skupina na tribinama, policija je susret proglasila utakmicom visokog rizika i objavila priopćenje, tekst kojega prenosimo u cijelosti:

"Na stadionu Opus Arena u Osijeku u nedjelju, 24. kolovoza 2025. godine s početkom u 18.30 sati, odigrat će se nogometna utakmica 4. kola SuperSport Hrvatske nogometne lige između NK Osijek i HNK Hajduk.

Utakmica je proglašena utakmicom visokog rizika te će policija - uz koordinativnu ulogu Stožera za osiguranje utakmica visokog rizika Ravnateljstva policije, sukladno Protokolu o sigurnosti na utakmicama visokog rizika i sukladno Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima (NN 76/09, 92/14,70/19), Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima (NN 117/03, 71/06, 43/09, 34/11, 114/22) i Zakonu o javnom okupljanju (NN 128/99, 90/05, 139/05, 150/05, 82/11, 78/12, 114/22), poduzimati mjere i radnje iz svoje nadležnosti.

S obzirom na očekivani veliki interes gledatelja te očekivani dolazak većeg broja gostujućih navijača, pozivamo sve posjetitelje da se detaljno upoznaju s uputama i preporukama koje navodimo u nastavku priopćenja.

Obavijest za gledatelje

Ulazi u stadion Opus Arena bit će otvoreni od 16.30 sati. Pozivaju se posjetitelji da do stadiona dođu ranije kako bi se izbjegle prometne gužve i čekanje na ulazima u stadion.

Obavijest za gostujuće navijače

Za gostujuće navijače predviđen je prihvat na izlazu s autoceste A5 (NP Osijek) zbog čega bi bilo poželjno da dođu najkasnije do 16 sati, kako bi u organiziranoj koloni bili dopraćeni do stadiona Opus Arena.

Gostujućim navijačima se preporučuje da za okrjepu i točenje goriva koriste odmorišta prije punkta predviđenog za prihvat navijača, s obzirom na to da će policijski službenici osiguravati preprate gostujućih navijača od izlaza s autoceste A5 (NP Osijek) do stadiona Opus Arena.

Organizator utakmice u prostoru tribina omogućio je prodaju hrane i pića te sanitarne čvorove zbog čega se gledatelji ponovno podsjećaju da im, ako namjeravaju izaći izvan prostora stadiona tijekom utakmice, neće biti omogućen povratak na tribinu.

Informacije o prometu na dan utakmice

Na dan utakmice, u užoj zoni stadiona u Ulici Antuna Kanižlića na dionici od kružnog toka do ulaza u parkiralište stadiona, bit će uspostavljena privremena regulacija prometa, kojom će biti zabranjen promet motornih vozila, osim vozila s dozvolom.

Pozivamo navijače da na utakmicu u neposrednu zonu stadiona dođu pješice ili javnim gradskim prijevozom. Na parkirališnim prostorima u užoj zoni stadiona bit će zabranjen promet i parkiranje zbog ograničenog broja parkirališnih mjesta, osim za vozila s akreditacijom.

Zabranjeni preleti u zoni stadiona

Na dan utakmice zabranjeni su letovi svih letjelica i dronova, oko i iznad stadiona.

Fer, korektno i sportsko navijanje

Molimo navijače da se pridržavaju odredbi vezanih uz Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima i Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira, osobito vezano uz neprimjereno skandiranje, konzumaciju alkohola i uporabu pirotehnike.

Ovim putem pozivamo sve navijače, posjetitelje i građane na fer, korektno i sportsko navijanje bez rasističkog i diskriminatornog skandiranja prije, za vrijeme i nakon utakmice.

Poštivanje Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima

Na ulazima na stadion zaštitarska služba provodit će sigurnosne preglede.

Sukladno Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, zabranjeno je:

  • unošenje ili pokušaj unošenja alkoholnih pića i droga te ulazak i boravak u prostor športskog objekta u alkoholiziranom stanju,
  • unošenje pirotehničkih sredstava, oružja i drugih predmeta koji su pogodni za nanošenje ozljeda ili za stvaranje nereda i nasilja,
  • paljenje i bacanje pirotehničkih sredstava, kao i paljenje drugih navijačkih rekvizita,
  • maskiranje lica kapom, maramom ili na drugi način s ciljem prikrivanja identiteta,
  • unošenje i isticanje transparenata, zastava ili drugih stvari s tekstom ili slikom, znakom ili drugim obilježjem kojima se iskazuje ili potiče mržnja ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti,
  • pjevanje pjesama ili dobacivanje poruka čiji sadržaj iskazuje ili potiče mržnju ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti,
  • pokušaj nedopuštenog ulaska, odnosno nedopušteni ulazak u natjecateljski prostor ili u gledateljski prostor, prostor koji je namijenjen sucima ili drugim osobama koje sudjeluju u športskom natjecanju,
  • bacanje predmeta u natjecateljski prostor te
  • boravak i zadržavanje na mjestu u gledateljskom prostoru za koje se ne posjeduje ulaznica ili odgovarajuća isprava izdana od strane organizatora.

Sva uočena protupravna ponašanja bit će sankcionirana sukladno Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima i drugim zakonskim propisima.

Ulazak na stadion odbit će se:

  • posjetiteljima pod utjecajem alkohola,
  • osobama koje ne posjeduju personaliziranu ulaznicu,
  • posjetitelju za kojeg se utvrdi da posjeduje zabranjene predmete i
  • osobama za koje postoji vjerojatnost da će ugroziti sigurnost drugih na utakmici.

Foto i video snimanje javnog okupljanja

Policija će sukladno članku 79. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima prije, za vrijeme odigravanja i nakon završetka utakmice audio i video snimati te fotografirati javno okupljanje i javna mjesta na stadionu te prilaznim pravcima.

Pozivamo građane da poštuju smjernice, upozorenja i naredbe policijskih službenika u prometu i na stadionu."

Zvonimir Boban kandidirao se za novog predsjednika Dinama! Evo kada su izbori u Maksimiru

Torcida Osijek Hajduk HNL

FR
freeshooter
14:42 24.08.2025.

...umjesto da bude festival sporta, hrvatskog nogometa, sportskog navijanja i druženja, te hrvatskog zajedništva... mi imamo proglase za građane... zatvorite prozore, ugasite svjetla, po mogućnosti stavite drvene ili željezne zaštite na ulaze... uglavnom ne izlazite i ne dišite... mi imamo teror... hoćemo sport... izbacite uljeze...

korisničko_ime
14:54 24.08.2025.

Malo mi je žao Hajduka, zbog tog mentaliteta nikad neće bit prvaci. Imaju, naime, mentalitet gubitnika, a o njihovim navijačima neću ni trošiti riječi.

