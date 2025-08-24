Policija uoči dolaska Torcide objavila upozorenje za navijače i stanovnike Osijeka. Sve što trebate znati

Osijek će u četvrtome kolu Hrvatske nogometne lige ugostiti Hajduk u velikom nedjeljnom okršaju. Bit će to treći derbi ove sezone koji će večerašnji domaćin igrati. Do sada su se susreli s Dinamom, Rijekom i Varaždinom. Ove godine još nisu upisali pobjedu pa navijači očekuju pritisak i motiviranu igru. S druge strane je Hajduk, koji nastoji nastaviti niz slavlja čime mogu zadržati korak s Dinamom. Njihovi navijači također, osobito nakon ispadanja iz Europe, zahtijevaju najbolje izdanje. Očekujući veliku aktivnost navijačkih skupina na tribinama, policija je susret proglasila utakmicom visokog rizika i objavila priopćenje, tekst kojega prenosimo u cijelosti:
"Na stadionu Opus Arena u Osijeku u nedjelju, 24. kolovoza 2025. godine s početkom u 18.30 sati, odigrat će se nogometna utakmica 4. kola SuperSport Hrvatske nogometne lige između NK Osijek i HNK Hajduk.
Utakmica je proglašena utakmicom visokog rizika te će policija - uz koordinativnu ulogu Stožera za osiguranje utakmica visokog rizika Ravnateljstva policije, sukladno Protokolu o sigurnosti na utakmicama visokog rizika i sukladno Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima (NN 76/09, 92/14,70/19), Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima (NN 117/03, 71/06, 43/09, 34/11, 114/22) i Zakonu o javnom okupljanju (NN 128/99, 90/05, 139/05, 150/05, 82/11, 78/12, 114/22), poduzimati mjere i radnje iz svoje nadležnosti.
Obavijest za gledatelje
Ulazi u stadion Opus Arena bit će otvoreni od 16.30 sati. Pozivaju se posjetitelji da do stadiona dođu ranije kako bi se izbjegle prometne gužve i čekanje na ulazima u stadion.
Obavijest za gostujuće navijače
Za gostujuće navijače predviđen je prihvat na izlazu s autoceste A5 (NP Osijek) zbog čega bi bilo poželjno da dođu najkasnije do 16 sati, kako bi u organiziranoj koloni bili dopraćeni do stadiona Opus Arena.
Gostujućim navijačima se preporučuje da za okrjepu i točenje goriva koriste odmorišta prije punkta predviđenog za prihvat navijača, s obzirom na to da će policijski službenici osiguravati preprate gostujućih navijača od izlaza s autoceste A5 (NP Osijek) do stadiona Opus Arena.
Organizator utakmice u prostoru tribina omogućio je prodaju hrane i pića te sanitarne čvorove zbog čega se gledatelji ponovno podsjećaju da im, ako namjeravaju izaći izvan prostora stadiona tijekom utakmice, neće biti omogućen povratak na tribinu.
Informacije o prometu na dan utakmice
Na dan utakmice, u užoj zoni stadiona u Ulici Antuna Kanižlića na dionici od kružnog toka do ulaza u parkiralište stadiona, bit će uspostavljena privremena regulacija prometa, kojom će biti zabranjen promet motornih vozila, osim vozila s dozvolom.
Pozivamo navijače da na utakmicu u neposrednu zonu stadiona dođu pješice ili javnim gradskim prijevozom. Na parkirališnim prostorima u užoj zoni stadiona bit će zabranjen promet i parkiranje zbog ograničenog broja parkirališnih mjesta, osim za vozila s akreditacijom.
Zabranjeni preleti u zoni stadiona
Na dan utakmice zabranjeni su letovi svih letjelica i dronova, oko i iznad stadiona.
Fer, korektno i sportsko navijanje
Molimo navijače da se pridržavaju odredbi vezanih uz Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima i Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira, osobito vezano uz neprimjereno skandiranje, konzumaciju alkohola i uporabu pirotehnike.
Ovim putem pozivamo sve navijače, posjetitelje i građane na fer, korektno i sportsko navijanje bez rasističkog i diskriminatornog skandiranja prije, za vrijeme i nakon utakmice.
Poštivanje Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima
Na ulazima na stadion zaštitarska služba provodit će sigurnosne preglede.
Sukladno Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, zabranjeno je:
- unošenje ili pokušaj unošenja alkoholnih pića i droga te ulazak i boravak u prostor športskog objekta u alkoholiziranom stanju,
- unošenje pirotehničkih sredstava, oružja i drugih predmeta koji su pogodni za nanošenje ozljeda ili za stvaranje nereda i nasilja,
- paljenje i bacanje pirotehničkih sredstava, kao i paljenje drugih navijačkih rekvizita,
- maskiranje lica kapom, maramom ili na drugi način s ciljem prikrivanja identiteta,
- unošenje i isticanje transparenata, zastava ili drugih stvari s tekstom ili slikom, znakom ili drugim obilježjem kojima se iskazuje ili potiče mržnja ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti,
- pjevanje pjesama ili dobacivanje poruka čiji sadržaj iskazuje ili potiče mržnju ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti,
- pokušaj nedopuštenog ulaska, odnosno nedopušteni ulazak u natjecateljski prostor ili u gledateljski prostor, prostor koji je namijenjen sucima ili drugim osobama koje sudjeluju u športskom natjecanju,
- bacanje predmeta u natjecateljski prostor te
- boravak i zadržavanje na mjestu u gledateljskom prostoru za koje se ne posjeduje ulaznica ili odgovarajuća isprava izdana od strane organizatora.
Sva uočena protupravna ponašanja bit će sankcionirana sukladno Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima i drugim zakonskim propisima.
Ulazak na stadion odbit će se:
- posjetiteljima pod utjecajem alkohola,
- osobama koje ne posjeduju personaliziranu ulaznicu,
- posjetitelju za kojeg se utvrdi da posjeduje zabranjene predmete i
- osobama za koje postoji vjerojatnost da će ugroziti sigurnost drugih na utakmici.
Foto i video snimanje javnog okupljanja
Policija će sukladno članku 79. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima prije, za vrijeme odigravanja i nakon završetka utakmice audio i video snimati te fotografirati javno okupljanje i javna mjesta na stadionu te prilaznim pravcima.
