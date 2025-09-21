Kladionice reagirale nakon Dinamove pobjede na Poljudu, ovo su šanse za naslov prvaka

U najvećem hrvatskom derbiju, ogledu sedmog kola HNL-a, nogometaši Dinama su pred 32.000 gledatelja na Poljudu pobijedili s 2-0 (1-0) velikog rivala Hajduk. U 44. minuti je Arber Hoxha bio strijelac za gostujućih 1-0, dok je Monsef Bakrar u 80. žestoko potegnuo i pod gredu pogodio za 2-0 i tri gostujuća boda. Dinamo je time pobjegao Hajduku na vrhu ljestvice i ima tri boda više.

Ujedno je Dinamo ovom pobjedom ispravio grešku iz prošlog kola kada je na domaćem terenu poražen od Gorice s 1-2. Hajduk je nastavio svoj negativni niz. Prije dva kola je na domaćem terenu remizirao 2-2 protiv Rijeke, a potom je, prije ovog poraza, izgubio i na gostovanju kod Varaždina 0-2.

Nakon jučerašnjeg derbija situacija na kladionicama dodatno se okrenula u korist Zagrepčana. Podsjetimo, već nakon šestog kola, u kojem su oba rivala upisala poraz, koeficijent na Dinamovu titulu skočio je na 1,45, a Hajdukov pao s 4,00 na 3,50. Sada, nakon pobjede u derbiju, Dinamo je još sigurniji favorit s kvotom 1,35, dok je Hajdukov tečaj vraćen na 4,00.

Rijeka, koja brani naslov prvaka, u ovom trenutku stoji na 15, a svoju utakmicu 7. kola igra u ponedjeljak protiv Vukovara 1991 (18 sati).