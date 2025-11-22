Garcia nakon debakla tvrdi da mu momčad nije bila loša, a Sanchez posebno pohvalio junaka utakmice

Rijeka je na svojoj Rujevici deklasirala Hajduk u 14. kolu domaćeg prvenstva. Momčad Victora Sancheza slavila je u Jadranskom derbiju s čak 5:0 i upisala najveću pobjedu nad rivalom iz Splita u svojoj povijesti. Prvo ime susreta bio je Toni Fruk koji je već u uvodne 32 minute zabio tri pogotka i praktički riješio utakmicu. Potvrdu Rijeke potvrdili su u drugom poluvremenu Vignato u 51. minuti i Menalo u 86.

Nakon utakmice trener poražene momčadi Gonzalo Garcia otkrio je za MaxSport svoje dojmove nakon debakla svoje momčadi:

- Ne želim reći da smo bili dobri jer bih zvučao kao idiot, ali moram reći da nismo stalno bili loši. Oni su imali sjajan dan, što su pucali, to su zabili, bili su jako efikasni. U drugom poluvremenu smo radili neke male pogreške koje su oni kažnjavali. Ovo je utakmica u kojoj si to ne smiješ dozvoliti jer te protivnik ubije - rekao je u uvodu.

- Ne želim sada previše pričati, bilo je puno vjetra prema našem golu, pokušali smo igrati po golu, ali svaki centaršut je bilo teško braniti. Radili smo greške, a oni su ih iskorištavali, to je to. Mislim da nije bio problem u tome što su promijenili sustav, dečki znaju što moraju raditi u takvim situacijama. Ako pogledate prvo poluvrijeme, vidjet ćete da nismo bili loši u izlascima iz obrane i dolascima u njihovu trećinu, ali nismo uspjeli ništa napraviti kad bi došli tamo - zaključio je trener Hajduka.

Nakon njega, pred kamere je stao i igrač utakmice i ponajbolji igrač lige, Toni Fruk.

- Znali smo kakvo nas vrijeme čeka i odmah smo htjeli igrati visoki presing. Mislim da je to ono u čemu smo mi najbolji. Otvorilo nam se i sjajno je ispalo. Fenomenalno se osjećam. Hat-trick je bio stvarno u kratkom roku, 3:0 na poluvremenu je fenomenalan rezultat. Mislim da nam je ovo trebalo, treba nam kontinuitet. Prije Lokomotive nas sada čeka AEK na Rujevici, do kraja polusezone igramo svaka tri-četiri dana, moramo se jako dobro pripremiti - rekao je hrvatski reprezentativac te dodao kako je posljednji hattrick zabio još u dresu Dubrave u drugom rangu hrvatskog nogometa.

Vrlo zadovoljan nakon utakmice bio je i strateg domaćih Victor Sanchez.

- Jako sam sretan, prvenstveno zbog navijača. Ovo je za njih. Kao što sam rekao na presici, kad sam stigao u Rijeku oni su mi rekli - dobrodošao i Hajduk. Tako da je ova pobjeda za njih, znam koliko im znači. Jutros smo se probudili s dva bolesna igrača koja su trebala igrati u prvih 11, Janković i Petrovič, morali smo ih maknuti iz momčadi - kazao je trener Rijeke.

- Od početka sam govorio da moramo biti prilagodljivi, ja volim raditi s igračima jer su pametni. Mogu igrati na više načina, a to nam onda daje šansu da mijenjamo formaciju i pozicije igrača tijekom utakmice. To ćemo raditi i u budućnosti. Jako sam sretan i zbog Fruka, on je jako dobar dečko - nastavio je.

- Što sam rekao igračima u svlačionici? Nismo u poziciji na tablici u kojoj želimo biti, ali sezona je jako duga. Na kraju ćemo doći do rezultata, smanjit ćemo razliku za ekipama iznad nas, bit ćemo na poziciji koja nas zadovoljava.

Za kraj se osvrnuo i na europsku utakmicu protiv AEK iz Larnace koja im slijedi u četvrtak.

- AEK i Lokomotiva? Dosad smo bili potpuno fokusirani na Hajduk, sada tek krećemo s pripremama za AEK. Bit će jako teško, pokazuju odlične igre u Europi, ali mi smo tu da se i u Europi borimo za prolazak dalje.