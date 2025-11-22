Fruk je uvjerljivo najbolji igrač lige, a Hajdukovi igrači su izgledali kao da su 'bančili' noć prije

Bilo je ovo 117. izdanje Jadranskog derbija otkako je hrvatske samostalnosti, a ni u jednom od prethodnih 116 izdanja nismo vidjeli da su Rijeka ili Hajduk nadjačali svojeg suparnika s više od četiri pogotka razlike. Sve do večerašnjeg izdanja, kad je Rijeka apsolutno izdominirala, osramotila i samljela Hajduk s dominantnih 5:0.
Još nevjerojatnije je to da je ovaj rekord došao u utakmici u koju je Rijeka ušla kao osma momčad prvenstvene ljestvice, a Hajduk kao lider. Bila bi ogromna greška ovu utakmicu analizirati iz bilo kakve taktičke perspektive, jer ona u konačnici nije bila ni bitna. Utakmica je zapravo vrlo jednostavna za analizirati i iskomentirati. Igrači Rijeke su na teren istrčali puni energije, volje, želje i motiva, a igrači Hajduka su na teren istrčali kao da su mamurni, kao da su večer prije 'bančili' u nekom noćnom klubu, a onda idući dan došli na utakmicu, kao što se zna dogoditi u Trećoj županijskoj ligi.
Igrači Rijeke su na teren istrčali puni energije, volje, želje i motiva, a igrači Hajduka su na teren istrčali kao da su mamurni, kao da su večer prije 'bančili' u nekom noćnom klubu, a onda idući dan došli na utakmicu, kao što se zna dogoditi u Trećoj županijskoj ligi
