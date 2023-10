Ozljeda koja je šokirala Njemačku: 'Mislio sam da je nešto slomljeno, do bolnice sam išao šest sati'

David Mandić, sjajno lijevo krilo rukometaša Melsungena i hrvatske reprezentacije, ipak će biti spreman za Europsko prvenstvo koje će se igrati u Njemačkoj u siječnju sljedeće godine. Njegova ozljeda srećom nije teže prirode. A izgledalo je prilično loše kada su ga suigrač Ivan Martinović i fizioterapeut Rene Kagel iznosili s parketa.

Naime, u susretu protiv berlinskih "lisica" sudario se s Dancem Mathiasom Gidselom u 18. minuti. Mandić je nesretno doskočio, a Danac mu je naskočio na desnu nogu. Nije slutilo na dobro jer se Mandić previjao od bolova na podu dvorane. Magnetska rezonanca pokazala je da je Mandić ipak imao puno sreće. Zadobio je samo nagnječenje prednjeg dijela stopala.

Gidsel se ispričao

– Ako sve bude u redu, Mandić može ponovno igrati sljedeće subote kada Melsungen u derbiju kola dočekuje Rhein-Neckar Löwen – rekao je klupski liječnik Gerd Rauch. Novi pregled zakazan je za ponedjeljak i tek tada Rauch sa stopostotnom sigurnošću može reći hoće li Mandić zaista igrati sljedećeg vikenda ili će 26-godišnjak morati na jednu dužu stanku.

– Za sada sam na štakama i više detalja u kojem smjeru ide moj oporavak znat ću za dan-dva. Da, ispalo je dobro, barem tako kaže snimka – rekao je Mandić.

Nije to dobro izgledalo na snimci utakmice?

– Kad sam pogledao snimku, bio sam uvjeren da sam nešto slomio. Ružno je izgledalo, a i jako je boljelo. Bol je jednostavno bila neizdrživa dok nisam dobio sredstvo za smirenje. Najgore mi je pao put od Berlina do Kassela gdje sam išao raditi magnetsku rezonancu. Put je trajao pet-šest sati. Možete zamisliti kakvi su to bili bolovi. Još pogledam nogu, a ona polako otiče. Naravno da sam se uplašio, tko ne bi. Kroz glavu mi je prolazilo sto misli, među ostalim što ako ne budem igrati do kraja sezone – kaže Mandić.

Danac Gidsel kao da ima velikih problema s hrvatskim igračima. Svi se jako dobro sjećamo zadnjeg Svjetskog prvenstva kada je u jednom trenutku Domagoj Duvnjak napravio prekršaj na njemu. Danac je dobio udarac u vrat te je teatralno pao na pod. Duvnjak je dobio kaznu od dvije minute isključenja, potom se išao ispričati Gidselu, ali je Danac odbio njegovu ruku. Poprilično bezobrazan potez... Ovoga puta ispričao se Mandiću. Tko bi rekao...

– Mislim da moje igranje na Europskom prvenstvu nije upitno. Ako se pokaže točna tvrdnja našeg klupskog liječnika i ako u subotu zaigram protiv Lowena, znači da sam se sto posto oporavio.. Što se tiče okupljanja reprezentacije, sigurno ću doći. Ako ne budem trenirao, onda ću u Zagrebu ići na terapije. Ovaj vikend klub ne igra pa se neću morati živcirati gledajući utakmicu. Ovdje idem na terapije, odmaram i nestrpljivo čekam novi pregled – rekao je Mandić.

Trenutačno je u Melsungenu izvan stroja još jedan hrvatski igrač – Domagoj Pavlović. Hrvatski rukometaš mora na operaciju koljena, a oporavak bi mogao potrajati šest mjeseci.

– Domagoj je već ranije htio ići na tu operaciju meniska i sada se konačno odlučio. Što reći, dečko zaista nema sreće i želim mu što brži oporavak – zaključio je Mandić.

Pavlović još ima volju

Domagoj Pavlović u svojim je počecima bio jedan od najvećih talenata hrvatskog rukometa. Neko smo vrijeme na poziciji srednjeg vanjskog imali Duvnjaka, Cindrića, Karačića i Pavlovića. Predviđala mu se velika karijera, no zanimljivo je da nikada nije zaigrao za Hrvatsku na velikom natjecanju. Prije svakog se natjecanja teško ozlijedio. Pavlović je lomio prst, nogu, operirao bruh i aduktor, imao je i upalu pubične kosti i još niz ozljeda tijekom karijere. Ove sezone odigrao je samo četiri utakmice i zabio dva pogotka.

– Da me ne drži volja, ne bih se ni vraćao. Još imam volje. Godinu i pol ugovora još imam, vidjet ćemo... Sada sam u 30. godini. Nije isto igraču koji nikad nije bio ozlijeđen reći da može do 35-36, ali moraš gledati na svoje zdravlje, jer život nakon rukometa neće stati. Želim taj drugi dio života provesti dobro. Ako ovako nastavim, mogu komotno kupiti kolica, ali ponavljam, dok sam motiviran, a jesam, želim još igrati. Godinu, dvije, pet, ovisi samo o mom stanju. Pritiska nema – rekao je na početku nove sezone.