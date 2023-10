Zagreb ostvario veliku pobjedu u Ligi prvaka protiv Pelistera na debiju Nenada Šoštarića

U susretu 5. kola A skupine rukometne Lige prvaka Zagreb je u Areni pobijedio Eurofarm Pelister sa 27-18 (10-10) upisavši drugu pobjedu, dok je makedonski sastav upisao i peti poraz. Bila je to prva utakmica Zagreba pod vodstvom novog trenera Nenada Šoštarića, koji je u utorak preuzeo momčad hrvatskog rukometnog prvaka.

Premda je makedonski sastav u prva četiri kola upisao četiri poraza, u zagrebačkoj Areni se pokazao kao "tvrd orah" premda to konačan rezultat ne pokazuje. Sve do 45. minute gosti su bili posve ravnopravni, a Zagreb se prvi put ozbiljnije odvojio tek 13 minuta prije kraja susreta pobjegavši na tri razlike (19-16). Na kraju je Zagreb slavio s više nego uvjerljivih 27-18.Zagreb je bolje ušao u susret, poveo je 2-0, no gosti su izjednačili. Nakon deset minuta igre bilo je tek 3-3, a nakon 20 minuta 5-5. U posljednjih deset minuta prvog poluvremena gosti su tri puta imali pogodak prednosti, ali se na poluvrijeme otišlo s rezultatom 10-10.

U nastavku susreta igralo se gol za gol do 42. minute kada je domaćin stigao do +2 (15-13). Međutim, Pelister je brzo izjednačio na 15-15. Možda i ključnih pet minuta bilo je od 45. do 50. minute kada je Zagreb stigao do četiri gola razlike (21-17). Makedonska kola su krenula nizbrdo kada je Petrović isključen u 46. minuti, a prije toga crveni je dobio i Kosteski u 36. minuti. Kada je Zagreb pet minuta prije kraja stigao do velikih sedam razlike (25-17) bilo je jasno kako će bodovi ostati u Zagrebu.

Zagreb su do pobjede predvodili Miloš Kos i Aleks Kavčić sa po pet golova, dok su Luka Lovre Klarica i Timur Dibirov zabili po tri gola. Matej Mandić je sakupio 11 obrana. Na suprotnoj strani najefikasniji su bili Uroš Borzaš s tri gola, dok su Doman Tajnik, Bogdan Radivojević, Rudy Seri i Denis Vasilev zabili po dva gola. U drugom susretu večeri Kolstad je pobijedio THW Kiel sa 34-30 nanijevši njemačkom sastavu prvi poraz ove sezone.

Norveški sastav su do pobjede predvodili sjajni Islanđanin Sigvaldi Gudjonsson sa 10 i Norvežanin Sander Sagosen s osam golova, dok je kod Kiela najefikasniji bio Šveđanin Niclas Ekberg sa 10 golova. Hrvatski rukometaš Domagoj Duvnjak nije se upisao među strijelce. U srijedu je PSG pobijedio Aalborg sa 33-30. Pariški sastav je do četvrte pobjede predvodio Elohim Prandi s osam golova, dok je Kamil Syprzak dodao šest golova. Kod Aalborga koji je upisao drugi poraz, najefikasniji je bio Mikkel Hansen sa sedam golova.

U posljednjem susretu ove skupine večeras se sastaju Kielce i Pick Szeged. Na ljestvici vode PSG i Kiel sa po osam bodova, Kolstad je treći sa šest, dok je Zagreb četvrti s pet bodova.