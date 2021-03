Kapetan Tottenhama potpuno iskren: Ovo je sramota!

Vratar i kapetan Tottenhama Hugo Lloris bio je potpuno iskren nakon sinoćnjeg debakla na Maksimiru i ispadanja od Tottenhama (3:0) u osmini finala Europske lige.

– Ovo je sramota. Nadam se da se svi u svlačionici osjećaju odgovornim za ovo. Okus ovoga što se dogodilo je bolan, a svi smo odgovorni – rekao je Lloris i dodao:

>> U galeriji pogledajte slavlje igrača Dinama

– Mi smo ambiciozni, ali ovo je odraz onoga što se događa u klubu. Nedostaju nam osnove. Mentalno moramo biti jači. Na ovoj razini ćeš platiti ako nisi spreman i ako ne poštuješ protivnika. Cijela momčad je kriva.

Na kraju je zaključio:

– Način na koji igramo jednostavno nije dovoljan. Jedno je pred kamerom reći da si ambiciozan, a drugo je to pokazivati svaki dan. Ako se brinete za momčad samo kad ste u početnom sastavu, to može biti veliki problem i ovo je posljedica. Imali smo sjajnih trenutaka jer smo vjerovali u zajedništvo momčadi. Danas više nisam siguran u to.

>> Pogledajte slavlja nakon utakmice

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

>> Pogledajte kako je Mourinho ušao u svlačionicu Dinama