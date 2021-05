Kapetan je Dinama, a ranije je radio u skladištu: Stalno se svađa sa suprugom i nanosi si ozljede

Dinamov trener Damir Krznar u susretu s Goricom na vrata je poslao Danijela Zagorca. I taj 34-godišnji Drnišanin bio je sjajan, ozbiljno je konkurirao za najboljeg igrača utakmice u kojoj je Dinamo pobijedio s 3:0. Nažalost po Zagorca, sva tri pogotka postigao je Mario Gavranović pa je on ponio epitet prvog igrača tog susreta. No Zagorac je branio čudesno, ‘skinuo’ je sve što je išlo u njegova vrata, pa i jedanaesterac, a bilo je ukupno sedam udaraca, vrlo opasnih.

– Imamo vratare koji mogu prelomiti utakmice, a Zagorac će braniti i u finalu kupa, zato smo ga i stavili u utakmici s Goricom – rekao je nakon te pobjede trener plavih Damir Krznar. Zagorac nije samo odličan vratar, strpljiv čovjek koji na klupi mirno čeka pokoju šansu pored reprezentativne jedinice Dominika Livakovića, on je i vedri duh svlačionice.

– Na treninge dolazim pjevajući i nasmijan, a tu energiju pokušavam prenijeti na suigrače – pričao je jednom prilikom.

‘Oće ko zapalit Duvan’

Na svom Instagram profilu znao je objavljivati puno neobičnih stvari, rekao je da gleda ‘Ljubav je na selu’, sluša Lidiju Bačić, voli Zorana Jelenkovića, da je njegova formula za uspješan brak to što se stalno svađa sa suprugom. Kaže da je ime dobio po pjevaču Danijelu Popoviću.

Kad je Dinamo pobijedio Atalantu s 4:0 napisao je, aludirajući na igrača Atalante Duvana Zapatu:

– Oće ko zapalit Duvan.

Zagorac je dugo bio vratar RNK Splita. No prije negoli se ozbiljno počeo baviti nogometom trenirao je tekvando, ali kad je trebalo ići na natjecanje, njegovi nisu imali za kimono. Jedno je vrijeme, oko godinu i pol dana, radio u skladištu Kraša. Govorio nam je o tome kad su plavi posjetili tvornicu te tvrtke u Zagrebu. No onda je ipak krenuo u nogomet i teško da se netko može pohvaliti onime što je on napravio u karijeri – bio je sa Splitom prvak četvrte, pa treće i druge lige, a s Dinamom i Prve HNL.

U Dinamo je došao u ljeto 2016. godine, a zvao ga je i Hajduk.

– Išao bih u Hajduk da je Lovre Kalinić tada otišao, ali propao mu je transfer, pa sam ja tako otišao ‘sjevernije’.

Kaže da je prvo što je napravio nakon potpisa za Dinamo to da je otišao u zoološki vrt jer voli životinje.

Jednu je polusezonu proveo na posudbi u Lokomotivi, a u Dinamu je skupio 55 nastupa, od toga 33 u ligi, 15 u kupu, a ostalo u Europi. U tih 55 utakmica za plave primio je 34 pogotka, a 35 utakmica završio je bez primljenog pogotka. Ove sezone branio je u sedam utakmica, tri u HNL-u, tri u kupu i jednu u Europskoj ligi, onoj domaćoj 1:0 pobjedi protiv Wolfsbergera.

Lupa glavom o vratnicu

O vratarskom poslu pričao je sa smiješkom:

– Ako stotinu puta dnevno baciš sat, neće raditi. Isto tako, ako nemaš dozu ludosti, ne možeš biti golman. Više sam ozljeda nanio sam sebi nego što su me drugi ozljeđivali! Kad sam ljutit, ne iskaljujem se na drugima, pukneš sebe u glavu, glavom u stativu...

No zna se on i ljutiti. Protiv Gorice je u drugom poluvremenu zbog jedne nesmotrenosti svojih suigrača sočno opsovao, a to se itekako čuje sad kad su prazni stadioni. Naravno da je on ‘izvadio’ i tu priliku Gorice. A ima puno pravo podviknuti jer doista je starodjedilac u Dinamu. Uostalom, kad na travnjaku nisu Ademi i Livaković, Danijel Zagorac je kapetan.

