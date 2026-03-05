HNS odredio suce za sljedeće kolo: Kolarić na tankom ledu, a evo kome je pripao derbi

Ovog vikenda predstoji nam 25. kolo domaćeg prvenstva, a kruna mu je naravno veliki derbi hrvatskog nogometa koji će se odigrati u nedjelju od 15 sati na Poljudu. Drugoplasirani Hajduk dočekat će vodeći Dinamo koji mu bježi sedam bodova, a HNS je danas delegirao i suce za sljedeće kolo HNL-a.

Prva utakmica igra se u petak u Puli od 18 sati. Istra 1961 na Aldo Drosini dočekat će pretposljednji Osijek, a sudac te utakmice bit će Splićanin Duje Strukan, a VAR sudac bit će Fran Jović iz Zagreba. Kolo se nastavlja u subotu kada su na rasporedu dvije utakmice. Prva je na rasporedu u 15 sati u Velikoj Gorici gdje će gostovati Slaven Belupo. Tim dvjema momčadima pravdu će dijeliti Ivan Vukančić iz Benkovca, a pomagat će mu Ante Čuljak iz Zagreba.

Druga utakmica subotnjeg programa igra se u Zagrebu gdje će Lokomotiva dočekati Varaždin. Glavni sudac bit će Antonio Melnjak, a iz VAR sobe asistirat će mu sugrađanin Ivan Bebek.

Četvrta po redu utakmica je već spomenuti derbi koji će voditi Benkovčanin Mateo Erceg, a VAR sudac bit će Mario Zebec. Posljednja po redu utakmica je ona između Vukovara i Rijeke na Gradskom Vrtu od 17:45 u nedjelju. U Osijeku će pravdu voditi Igor Pajač, a pomagat će mu VAR sudac Ante Čuljak.

Na popisu za sljedeće kolo ne nalazi se ime suca jučerašnjeg Jadranskog derbija u četvrtfinalu Kupa - Patrika Kolarića. Čakovački sudac odradio je vrlo lošu utakmicu te na njegov račun stižu brojne kritike od strane trenera, navijača pa i samih igrača. Oštar prema njemu u analizi suđenja bio je i šef hrvatskih sudaca Bertrand Layec pa ne čudi što je Kolarić za ovo kolo dobio poštedu, a nije nemoguće da njegova pauza potraje još nekoliko kola.