Luka Modrić u centru 'mini' skandala: Evo što je rekao sucu tijekom utakmice!

Real Madrid pobijedio je u Bilbau Athletic 1:0 pogotkom Nacha u 68. minuti, ali u prvi plan dan nakon utakmice došao je Luka Modrić. I to zbog riječi koje je uputio sucu Mateuu Lahozu.

- Hajdemo vidjeti možeš li dosuditi jedan jedanaesterac za nas! Koliko puta si ove sezone sudio protiv nas - navodne su Modrićeve riječi, za koje nije "ngarađen" žutim kartonom.

🎙| Luka Modrić to Mateu Lahoz after he decided Morcillo's hand wasn't a penalty:



"Let's see if you can whistle one for us! How many times have they whistled against us this year!"