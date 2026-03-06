Naši Portali
RUŠENJE IRANSKOG REŽIMA

Stručnjaci upozorili na rizike ako oni krenu: Snaga im je u asimetričnom ratovanju i diverzijama, ali postoji jedna opasnost

Kurdi
Foto: Reuters/PIXSELL
1/8
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
06.03.2026.
u 11:13

Trump preferira posrednički pristup, naoružavanje i zračnu podršku kurdskim snagama kako bi se izbjegle "američke čizme na terenu"

Donald Trump izrazio je snažnu podršku ideji da kurdske borce, uglavnom iranske Kurde bazirane u sjevernom Iraku, pokrenu kopnenu operaciju u zapadnom Iranu kako bi preuzeli dijelove teritorija i potaknuli širi ustanak protiv režima u Teheranu. Umjesto slanja američkih ili izraelskih kopnenih snaga, Trump preferira posrednički pristup, naoružavanje i zračnu podršku kurdskim snagama kako bi se izbjegle "američke čizme na terenu". U intervjuu za Reuters u četvrtak Trump je izjavio: "Mislim da je divno što to žele učiniti, bio bih potpuno za to". Dodao je da bi cilj bio da Kurdi "pobijede" i da bi SAD pružio podršku, iako nije želio precizirati detalje o zračnoj pomoći. "Ne mogu vam reći točno, ali ako će to učiniti, to je dobro", poručio je. Prema izvješćima više američkih medija Trump je osobno razgovarao s kurdskim vođama u Iraku ubrzo nakon početka operacije. Ponudio je "opsežnu američku zračnu podršku" i druge oblike pomoći za anti-režimske iranske kurdske grupe kako bi zauzele dijelove zapadnog Irana. CIA je, prema izvorima, već prije rata opskrbljivala kurdske snage lakim oružjem u tajnom programu destabilizacije Irana. Ideja za korištenje Kurda kao posredničkih snaga navodno potječe iz Izraela, a cilj je stvoriti "domino efekt", preusmjeriti iranske snage na zapad, oslabiti režim i potaknuti ustanke drugih etničkih grupa poput Baluča i Azera, piše Telegraph.

Stručnjaci upozoravaju na rizike. Hay Eytan Cohen Yanarocak iz Jeruzalemskog instituta za strategiju i sigurnost rekao je da bi to riješilo problem nedostatka kopnenih snaga. "Ne možete ostvariti svoje krajnje ciljeve bez vojnika na terenu. Ali Izraelci neće žrtvovati svoje vojnike na iranskom tlu, a Amerikanci to očito neće učiniti", kazao je.

Međutim, Burcu Ozcelik iz Royal United Services Institutea ističe da su iransko-kurdske snage brojčano slabije. "Broj osoblja iranskog režima i njegovog sigurnosnog aparata... i dalje bi ih daleko nadmašio. Daleko su brojčano nadjačani, naoružani; to nije izvedivo", kaže. 

Njihova snaga leži u asimetričnom ratovanju, iznenadnim napadima i diverzijama, ali promjena režima bila bi nemoguća bez kontinuiranih američko-izraelskih zračnih udara. Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) obećao je ugušiti svaku terorističku ili separatističku aktivnost. Iranski predsjednik naredio je odlučan obračun s bilo kakvim kurdskim upadom.

Neke kurdske grupe i irački kurdski dužnosnici demantirali su da je kopnena ofenziva već započela, iako su izvješća o pripremama postojala. Qubad Talabani, zamjenik premijera Kurdistanske regionalne vlade u Iraku, izjavio je da regija nije dio sukoba i namjerava ostati neutralna. Povijesno, Kurdi su više puta bili iskorišteni kao američki saveznici (protiv ISIL-a u Siriji i Iraku), ali su se suočili s izdajama kad su se prioriteti promijenili. Hiwa Osman, bivša savjetnica kurdskog predsjednika Iraka, upozorila je: "Svaki put, kada su se geopolitički prioriteti promijenili, Kurdi su platili najvišu cijenu". 

Susjedne zemlje poput Turske i Iraka protive se ideji. Turska strahuje od jačanja kurdskog separatizma i izbjegličkog vala, dok Irak želi spriječiti infiltraciju s iračkog teritorija. Ovaj plan mogao bi se obiti o glavu i ujediniti Irance protiv vanjske fragmentacije zemlje, umjesto da oslabi režim. Rat ulazi u sedmi dan, s nastavkom zračnih udara, iranskim protunapadima i rizikom šire eskalacije. Trump je također izjavio da SAD mora imati ulogu u odabiru sljedećeg iranskog vođe, nazivajući potencijalnog nasljednika Mojtabu Khameneija " neprihvatljivim".

Iran rat na Bliskom istoku kurdi

Komentara 10

DP
Dpejakovic2
11:32 06.03.2026.

Mislim da Kurdima ne pada na pamet ovako nešto jer su ih ostavili na milost i nemilost Arapa i Turaka i to nedavno. S obzirom da Kurdima ne žele dati državu iako su najveća skupina bez države (oko 40 milijuna, 21% stanovništva Turske, 18% Iraka; 10% irana; i 9% u Siriji mislim da nema smisla ni da se bore.

PL
PlenkišaMaduro
12:03 06.03.2026.

Bilo kakvo sudjelovanje bilo koga u ovoj agresiji na Iran je - ratni zločin! Pridruže li se Kurdi zločinačkoj agresorskoj strani,izgubiti će sve simpatije kod mnogih.Isppasti će da su Saddam i Erdogan u pravu bili i jesu glede Kurda! A sami Kurdi su u Siriji iskorišteni i ostavljeni na cjedilu od istih nalogodavaca.

AG
Agram1960
11:19 06.03.2026.

Nema šanse da ponovno prevare Kurde. U Turskoj U Siriji U Iraku...... Dokle će tuđe ratove voditi?

