VIDEO Večer nakon velikog trijumfa, Rijeka se pohvalila snimkom najboljih trenutaka iz derbija

Nogometaši Rijeke sinoć su nakon velike drame izbacili Hajduk iz Hrvatskog nogometnog kupa. U utakmici u kojoj su dvaput bili u rezultatskom zaostatku, Riječani su se dva puta vraćali golovima Dantasa i Fruka prije nego je Gabriel Rukavina u 20. minuti sudačke nadoknade donio plasman u polufinale aktualnom hrvatskom prvaku i branitelju naslova u kupu.

Niti 24 sata nakon utakmice nije splasnuo entuzijazam u klubu. Dokazali su to i najnovijom objavom na društvenim mrežama u kojoj su saželi najbolje trenutke jučerašnje utakmice te dodali pjesmu "Bio sam naivan" Daniela Poovića. Također, u opisu su napisali "Bio sam naivan, zaljubljen i mlad, volio sam Rijeku, volim je i sad. Pogledajte najzanimljivije detalje četvrtfinalne utakmice SuperSport Hrvatskog kupa protiv Hajduka".





Rijeka je tako zadržala priliku da obrani barem jedan od naslova osvojenih prošle sezone budući da onaj prvenstveni najvjerojatnije neće. U ovom trenutku za vodećim Dinamom zaostaju čak 19 bodova za vodećim Dinamom te 12 za drugim Hajdukom. Sljedeća utakmica na rasporedu im je ona s Vukovarom u nedjelju nakon čega ih očekuje prva utakmica osmine finala Konferencijske lige protiv francuskog Strassbourga.

Protivnika u osmini finala saznat će putem ždrijeba, ali tek kad budu poznati svi sudionici. Uz njih, polufinale su izborili Dinamo i Gorica, dok će posljednjeg sudionika završnice odrediti utakmica Slaven Belupa i Lokomotive u utorak.