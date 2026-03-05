Naši Portali
PODBADANJE HAJDUKA?

VIDEO Večer nakon velikog trijumfa, Rijeka se pohvalila snimkom najboljih trenutaka iz derbija

Rijeka je pobijedila Hajduk i izborila polufinale Kupa
Nel Pavletic/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
05.03.2026.
u 21:11

Rijeka je tako zadržala priliku da obrani barem jedan od naslova osvojenih prošle sezone budući da onaj prvenstveni najvjerojatnije neće

Nogometaši Rijeke sinoć su nakon velike drame izbacili Hajduk iz Hrvatskog nogometnog kupa. U utakmici u kojoj su dvaput bili u rezultatskom zaostatku, Riječani su se dva puta vraćali golovima Dantasa i Fruka prije nego je Gabriel Rukavina u 20. minuti sudačke nadoknade donio plasman u polufinale aktualnom hrvatskom prvaku i branitelju naslova u kupu.

Niti 24 sata nakon utakmice nije splasnuo entuzijazam u klubu. Dokazali su to i najnovijom objavom na društvenim mrežama u kojoj su saželi najbolje trenutke jučerašnje utakmice te dodali pjesmu "Bio sam naivan" Daniela Poovića. Također, u opisu su napisali "Bio sam naivan, zaljubljen i mlad, volio sam Rijeku, volim je i sad. Pogledajte najzanimljivije detalje četvrtfinalne utakmice SuperSport Hrvatskog kupa protiv Hajduka".


Rijeka je tako zadržala priliku da obrani barem jedan od naslova osvojenih prošle sezone budući da onaj prvenstveni najvjerojatnije neće. U ovom trenutku za vodećim Dinamom zaostaju čak 19 bodova za vodećim Dinamom te 12 za drugim Hajdukom. Sljedeća utakmica na rasporedu im je ona s Vukovarom u nedjelju nakon čega ih očekuje prva utakmica osmine finala Konferencijske lige protiv francuskog Strassbourga.

Slavni Hrvat nakon teške bolesti napravio je veliki zaokret: Evo gdje danas živi i čime se bavi

Protivnika u osmini finala saznat će putem ždrijeba, ali tek kad budu poznati svi sudionici. Uz njih, polufinale su izborili Dinamo i Gorica, dok će posljednjeg sudionika završnice odrediti utakmica Slaven Belupa i Lokomotive u utorak.
Hrvatski nogometni kup Hajduk NK Rijeka

