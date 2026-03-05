Ovakav Hajduk može prosuti +12 pred Rijekom. Mislite da je to nemoguće? Pogledajte raspored...

Vratimo se, za početak, na ovaj trenutak. Na ovu jedinicu vremena. Igra se "duboka" zadnja minuta sudačke nadoknade utakmice između Rijeke i Hajduka u četvrtfinalu Kupa. Rujevica je, štono se kaže, već osvojena, a navijači Hajduka već polako grade novu epizodu mitomanije o dvostrukoj kruni. U 108. minuti susreta sve se činilo kao pjesma s olujnog sjevera. Imali su u džepu polufinale Kupa, s razmišljanjem da će u nedjelju pobijediti Dinamo i doći im na četiri boda zaostatka... A onda je Ante Majstorović prozreo pokušaj dodavanja Filipa Krovinovića prema Rokasu Pukštasu. I tu je bio kraj...

Od svega do ničega prošle su točno 374 sekunde. Na televizijskom semaforu je bilo 13.21 u minutaži sudačke nadoknade u trenutku kad je Majstorović dotaknuo Krovinovićev pas, a 19.35 kada se lopta zakoprcala u mreži uslijed gola Gabriela Rukavine za 3:2. Bitan detalj je i u tome da gledatelji na stadionu nisu znali koja je točno minuta, jer je rujevički semafor isprogramiran da stane na 90.00. To samo dodatno pojačava dojam intenzivnosti svega kada ste na tribinama...

Nakon onakve završnice u Rijeci, zaista je jedino lošije od toga što se Hajduku može dogoditi ove sezone to da na kraju izgubi i drugo mjesto na ljestvici. Njega trenutno drži i više no suvereno. Dvanaest kola je do kraja, a pred Rijekom ima ogromnih 12 bodova prednosti. Mislite da je to nedostižno? Bilo je i Hajdukovo vodstvo pola minute prije kraja jučer...

Šalu na stranu, da bi se dogodio i taj preokret, Rijeka mora ući u ludu seriju pobjeda u HNL-u. Posrtaji protiv onih takozvanih "malih" klubova više se ne smiju događati, a Hajduk bi morao prosuti čuda. No, raspored donekle i ide na ruku Rijeci. Samo donekle... Jer Rijeka do kraja sezone ima još po jedan derbi s Dinamom i Hajdukom, dok će se Dinamo i Hajduk međusobno sučeliti još dva puta.

Prvi veliki derbi na rasporedu je ove nedjelje od 17.45 sati na Poljudu. U zadnjem krugu prvenstva Dinamo i Rijeka na Maksimiru igraju u vikendu 18. travnja na Maksimiru (30. kolo), a Rijeka i Hajduk na Rujevici samo tjedan dana kasnije u 32. kolu, budući da se 31. kolo igra kroz taj radni tjedan. Zadnji HNL-derbi između Dinama i Hajduka na Maksimiru programiran je za 34. kolo koje se igra u vikendu 9. svibnja.

Pod uvjetom da Dinamo oba puta u derbijima dobije Hajduk, a da i Rijeka u tim kolima uzme tri boda uz pobjedu u međusobnom omjeru na Rujevici, već bi se tu zaostatak s 12 smanjio na svega tri boda. Rijeka zbog visoke pobjede od 5:0 na Rujevici i dalje čuva ključeve boljeg međusobnog omjera s Hajdukom pa bi i taj podatak nakon 36 kola mogao imati određenu težinu.

Naravno, nitko ne tvrdi da će Rijeka ostvariti 12 pobjeda do kraja sezone i na kraju zaista prestići Hajduk. Tek držimo da tih -12, koliko stoji na ljestvici u ovom trenutku, nikako nije nedostižno kako bi se na prvu činilo.