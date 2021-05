Kakav luksuz! Bivši vatreni se vratio u Hrvatsku, a živjet će u vili vrijednoj 15 mil. kn!

Franka Batelić i Vedran Ćorluka prije nekoliko mjeseci uselili su se u svoju novu vilu na Britanskom trgu u Zagrebu, a sada će u njoj sve više vremena provoditi bivši vatreni koji je zaključio svoju igračku karijeru, a novi mu je zadatak biti pomoćnik Zlatku Daliću na nadolazećem Euru.

Vila vrijedna 15 milijuna kuna proteže na tri etaže, ima podzemnu garažu za tri automobila, kao i vanjsko parkiralište. Kuća se prostire na 1553 četvorna metra i nedaleko je od doma bivšeg premijera Ive Sanadera. Podsjetimo, ljubav Franke i Vedrana započela je u ljeto 2012. godine tijekom izlaska na popularnom Zrću. Dežurni dušobrižnici bili su uvjereni kako je riječ tek o ljetnoj aferi koja će potrati nekoliko mjeseci ne sluteći ni u najluđim snovima da će se naš uspješan nogometaš jednog dana skrasiti uz lijepu pjevačicu.

Vezu s Frankom Ćorluka je započeo u vrijeme svog velikog nogometnog transfera iz londonskog Tottenhama u moskovski Lokomotiv. Englesku prijestolnicu zamijenio je ruskom, a prije odlaska na istok nekoliko tjedana proveo je na našoj obali družeći se s prijateljima, ali i Frankom koja mu je već na prvi pogled zapela za oko.

I u Frankinu životu u to vrijeme događale su se velike promjene. Tada 21-godišnja glazbenica u Hrvatsku je stigla nakon završetka školovanja na prestižnom Berklee College of Music u Bostonu. Smiješila joj se inozemna karijera, no ona se ipak odlučila vratiti na naš teritorij i ovdje nastaviti graditi glazbenu karijeru ne sluteći da će već isto ljeto pronaći ljubav svog života.

Svog je Vedrana često posjećivala u Moskvi, a kako bi se lakše prilagodila životu u Rusiji, pjevačica je s vremenom naučila ćirilicu i progovorila ruski. Par se prije tri godine obvezao na vječnu ljubav, a raskošno vjenčanje održalo se na jednom imanju u Istri. Nedugo nakon vjenčanja Franka je priznala kako bi se voljela ostvariti u majčinskoj ulozi. Početkom prošle godine rodila je sina Viktora.